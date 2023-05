Explosie bij geldwisselkantoor Suri-Change in Rotterdam

In de nacht van zaterdag op zondag heeft rond 05.00 uur een explosie plaatsgevonden bij een pand aan de West-Kruiskade in Rotterdam, meldt de politie. Het gaat om een filiaal van het geldwisselkantoor Suri-Change, zo is te zien op beelden van Omroep Rijnmond. Bij de explosie, die in de wijde omgeving te horen was, is niemand gewond geraakt. Wel is er schade aan de deur van het pand.

In maart deed de politie een inval bij hetzelfde pand aan de West-Kruiskade binnen en verrichtte vijf aanhoudingen. Onder anderen de 73-jarige eigenaar van het geldwisselkantoor werd toen volgens het AD aangehouden. De krant schrijft dat het OM de Rotterdamse familie achter Suri-Change ervan verdenkt geld, dat voor een deel verdiend zou zijn in de cocaïnehandel, wit te wassen. In januari vond er een explosie plaats bij een ander pand van Suri-Change in Rotterdam, aan de Dordtselaan.

Rotterdam wordt de afgelopen maanden geteisterd door een reeks explosies, bij woningen en bedrijfspanden. Dit jaar alleen al vonden er meer dan vijftig van zulke ontploffingen plaats in de stad. Burgemeester Aboutaleb liet eerder weten dat vrijwel alle explosies te maken hebben met drugscriminaliteit.

In Amsterdam werden vestigingen van het geldwisselkantoor afgelopen week, in de nacht van dinsdag op woensdag, opgeschrikt door explosies. Burgemeester Femke Halsema besloot daarop drie panden te sluiten vanwege het risico op herhaling.