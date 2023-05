Barbecue, vakantie en dan de grote renovatie bij PSV, dat opgelucht de tweede plaats veiligstelde

Straks hebben ze nog een barbecue met spelers en stafleden. Om een turbulent seizoen goed af te sluiten. Maandag rijdt Fred Rutten naar huis, in het Twentse dorp Overdinkel. Ziet hij zijn kinderen en kleinkinderen weer. „Dat is ook wel leuk hoor”, zegt hij. En dan stapt hij woensdagochtend op het vliegtuig, voor een vakantie naar Spanje. Zijn kantoor op trainingscomplex De Herdgang „is allang leeg”.

Dus zit hij zondag laat in de middag in de persruimte van AZ in waarschijnlijk zijn laatste uren bij PSV, in zijn derde termijn in twintig jaar bij de club. De tweede plaats in de Eredivisie is net veiliggesteld, door een 2-1 zege. En daarmee plaatsing voor de voorronde van de Champions League. Daar was het allemaal om te doen, nadat Rutten het overnam van Ruud van Nistelrooij, de coach die woensdag opstapte omdat hij geen draagvlak meer voelde bij spelers en stafleden.

Rutten praat met de voor hem typerende verkleinwoordjes. „Voor iedereen was het moeilijk deze week. Des te meer juist knap dat we de hoofdjes één kant hebben opgekregen. Of ik het nou ben of de masseur of fysio, allemaal hebben we het spulletje bij elkaar geraapt en er een positieve schwung aan gegeven.” Rutten (60), een zeer ervaren trainer, was compleet verrast door het vertrek van de coach, zoals bijna iedereen bij de club.

Er blijft nog veel onduidelijk, maar zeker is dat spanningen in de technische staf ten grondslag liggen aan het besluit van Van Nistelrooij. Ook fricties met Rutten, die dit seizoen als geroutineerde assistent werd gekoppeld aan de jonge, ambitieuze hoofdtrainer. Ingewijden spraken over onderlinge strijd tussen stafleden.

Haarscheurtjes

Spelers hebben onlangs in een gesprek met de directie hun zorgen kenbaar gemaakt dat Rutten na dit seizoen stopt, omdat zij hem erg belangrijk vinden. Datzelfde geldt voor André Ooijer, een andere assistent die na dit seizoen eveneens stopt.

Rutten heeft een maand geleden bij Van Nistelrooij aangegeven dat hij in deze rol, als assistent, niet door wil, ondanks een doorlopend contract. „Op een gegeven moment komen er wat haarscheurtjes, iets te vaak een discussiepuntje”, zegt Rutten zondag. „Ik weet hoe ik ben, als ik dat volgend jaar weer doe, dat ga ik mezelf niet aandoen.”

Als hij even voor half drie het veld op loopt, in het eerste duel na het vertrek van Van Nistelrooij, glipt Rutten gelijk het hoekje om, op zoek naar een stoel in de dug-out. Bijna alsof hij zich ongemakkelijk voelt in deze rol, iets wat hij vrijdag tijdens een persconferentie al liet doorschemeren. Hij staat niet graag op de voorgrond, is geen liefhebber van media-optredens.

Hij krijgt woensdag een ploeg in handen waar „iedereen in shock was, van zijn apropos”, zoals aanvoerder Luuk de Jong het beschrijft. Zo worden middenvelder Joey Veerman en zijn familie bedreigd, vertelt de middenvelder zondag tegen de NOS. Dit omdat, zei hij zelf, zijn zaakwaarnemer werd gezien als degene die had gelekt over de fricties bij PSV met Van Nistelrooij, waarover in De Telegraaf werd geschreven. „Ik ben heel pissig over deze week”, zei Veerman over de bedreigingen. „De voetbalwereld is echt een schijtwereld.”

De Spaanse assistent Javier Rabanal Hernández heeft tegen AZ weer een plek op de bank gekregen. Daar was hij in de loop van het seizoen van verdwenen, omdat er onder stafleden discussie zou zijn geweest over zijn inbreng. Dat hij er nu weer zit, past in het beeld dat PSV naar buiten toe eenheid probeert uit te stralen in een week dat er crisis uitbrak.

Met twee bevliegingen van Xavi Simons wordt AZ zonder te overtuigen verslagen. Steeds klinkt er een kort deuntje in het stadion als FC Twente tegen Ajax (3-1) scoort – alsof er een aanbieding in de supermarkt wordt aangekondigd. Gevolgd door gejuich. Want een zege van Twente is goed nieuws voor AZ en PSV. Even gaat de thuisploeg nog vol voor de zege, daarmee kan de derde plaats nog worden veroverd op Ajax. Door de ruimte die AZ weggeeft, profiteert Simons in de laatste minuut (1-2).

Xavi Simons scoorde tegen AZ twee keer voor PSV. Grote vraag is: blijft hij? Foto Olaf Kraak/ANP

PSV kan zich nu opmaken voor de voorrondes van de Champions League, begin augustus. Er is weinig tijd, terwijl de club een metamorfose wacht. Van trainer en stafleden tot spelers. De verwachting is dat voor een meer ervaren coach wordt gekozen, nadat de jonge trainers Mark van Bommel (in 2019 ontslagen) en Ruud van Nistelrooij het niet redden bij hun debuut op het hoogste niveau. Genoemd als mogelijke kandidaten worden Peter Bosz, hij is beschikbaar, en AZ-coach Pascal Jansen, die vijf jaar in de opleiding van PSV werkte. Wel heeft Jansen dit voorjaar nog zijn contract verlengd bij AZ.

Renovatie

Het geraamte van de ploeg is eveneens toe aan renovatie. Centraal achterin is er een gebrek aan spelers die de ploeg bij de hand nemen, de organisatie en opbouw verzorgen. De Braziliaan André Ramalho is niet die steunpilaar gebleken. Zijn jonge Engelse collega Jarrad Branthwaite heeft wel die potentie. Hij wordt gehuurd van Everton, PSV wil hem kopen, maar de vraagprijs is nog te hoog voor de club.

Punt van zorg is dat er de laatste jaren weinig talentvolle jeugdspelers uit de eigen opleiding doorbreken. Aanvallend zijn die er genoeg, wat goede transfers heeft opgeleverd, onder wie Cody Gakpo, Donyell Malen en Steven Bergwijn. Intern wordt kritisch gekeken of verdedigers wellicht anders moeten worden opgeleid.

Op het middenveld wil PSV de formatie komend seizoen bouwen rond spelmaker Joey Veerman en de creatieve aanvallende middenvelder Simons, die met zijn goals tegen AZ gedeeld topscorer van de Eredivisie is geworden (negentien goals, net als Douvikas van FC Utrecht). Van Nistelrooij had juist zijn twijfels over de mentaliteit van Veerman. Grote vraag komende weken is of Simons blijft. Daar wilde hij zondag nog geen uitsluitsel over geven. „Mijn prioriteit zit wel bij PSV”, zei hij.

PSV hoopt een nieuw contract met Simons, dat nu tot 2027 loopt, te sluiten. De veelbesproken clausule die geldt tot en met volgende zomer wil de club er dan uit: die geeft hem het recht om over te stappen naar zijn voormalige club Paris Saint-Germain, mits die club ruim tien miljoen aan PSV wil betalen. Of het nog van invloed is dat Simons onlangs van zaakwaarnemer wisselde – van Rafaela Pimenta (zakenpartner van wijlen Mino Raiola) naar de Brit Darren Dein – is onduidelijk.

Verdedigende middenvelder Ibrahim Sangaré hoopt PSV deze zomer voor een aanzienlijk bedrag te kunnen verkopen, hij lijkt klaar voor een volgende stap. Er zou interesse zijn van Paris Saint-Germain en clubs uit de Engelse Premier League.

Voor de aanvallende posities is het dun. Luuk de Jong wordt in augustus 33 jaar, de nieuwe technisch directeur Earnest Stewart wil naar verluidt graag FC Groningen-spits Ricardo Pepi halen als back-up. Vleugelspeler Anwar El Ghazi brengt nu te weinig voor PSV-begrippen (hij kreeg zondag rood), zeker met het oog op de Europese ambities. De gehuurde reservespelers Fábio Silva en Thorgan Hazard, beiden van waarde als invaller, gaan naar verwachting terug naar hun clubs.

Het seizoen is gered met de tweede plaats – een diepe sportieve crisis blijft zo uit. De aanstaande verbouwing zal zonder Rutten moeten, al hield hij een kleine slag om de arm. „In voetballand is alles mogelijk”, zei hij, met pretoogjes.