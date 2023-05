Waarom de problemen bij de Belastingdienst en toeslagen blijven terugkomen

Het is alweer tweeënhalf jaar geleden dat het rapport Ongekend onrecht verscheen over het Toeslagenschandaal. De Belastingdienst had tienduizenden onschuldige burgers jarenlang als fraudeur behandeld. Het kabinet trad af en beloofde beterschap.

In deze Haagse Zaken praten Derk Stokmans en Rik Rutten je bij over het Toeslagenschandaal en wat er misgaat bij de Belastingdienst. Je hoort hoe het debat deze week verliep, over het onderzoek van NRC dat uitwees dat de Belastingdienst nog altijd slordig omgaat met persoonsgegevens én we bespreken hoe het verder moet bij de Belastingdienst en de hersteloperatie.

