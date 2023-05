Waarom bekent iemand vals?

Als je de politie moet geloven, komen valse bekentenissen zelden voor. Maar de experts die onderzoeksjournalist Lot Buis in deze podcast spreekt, geven een ander beeld. Er is vaker iets mis met bekentenissen dan de politie beweert, en ook in Nederlandse verhoorkamers komt misleiding en intimidatie voor. Deze podcast neemt de Warnsveldse pompmoord, waarover KRO-NCRV ook een documentaire maakte, als uitgangspunt. Hierin werd een verdachte mogelijk gemanipuleerd tot het afleggen van een valse bekentenis. Het is vreselijk om naar opnames uit de verhoorkamer te luisteren, maar dit perspectief geeft deze onderzoekende podcast – waarin soms onnodig veel herhaald wordt – veel gelaagdheid.

De Verhoorkamer Onderzoeksjournalistiek 5 afleveringen van zo’n 30-40 min, NPO Radio 1/ KRO-NCRV