Politieonderzoek naar oud-Pink Floyd-bassist Roger Waters voor dragen vermeend SS-uniform tijdens optreden Berlijn

De Duitse politie heeft een onderzoek ingesteld naar de voormalige Pink Floyd-bassist Roger Waters nadat hij tijdens een concert in Berlijn mogelijk een nazi-SS-uniform droeg. Het vrijdag geopende onderzoek komt na klachten over de Britse muzikant. Waters droeg tijdens het bewuste optreden in de Mercedes-Benz Arena in Berlijn op 17 mei een lange zwarte overjas met een rode armband. Ook richtte hij een imitatie machinegeweer op het publiek. In zijn verweer beweert Waters dat zijn optreden juist een vorm van verzet is „tegen het fascisme”.

Een Duitse politiewoordvoerder maakte tegenover het Franse persbureau AFP bekend dat de autoriteiten het mogelijk aanzetten tot publieke haat gingen onderzoeken „omdat de kleding die op het podium wordt gedragen, kan worden gebruikt om het naziregime te verheerlijken of te rechtvaardigen, waardoor de openbare rust wordt verstoord”. Volgens de politie vertoont de door Waters gedragen kleding gelijkenissen met die van een SS-officier. Hoewel in Duitsland het uiten van nazi-symbolen verboden is, bestaan er uitzonderingen om artistieke of educatieve redenen.

Verschillende media, waaronder Duitse en Israëlische, verwijzen ook naar de inscripties in rode letters die tijdens het concert op een scherm verschenen. Zo kwamen de namen in beeld van Anne Frank en Shireen Abu Akleh, Palestijns-Amerikaanse journalist van Al Jazeera die in mei 2022 werd gedood bij een Israëlische inval.

Op sociale media beschuldigdt Waters zijn critici van „kwade trouw” na de aankondiging van het Duitse onderzoek. Het optreden in Berlijn was onderdeel van zijn This Is Not A Drill-tour. Waters stond begin april drie avonden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zijn bezoek aan Nederland leverde toen ook kritiek op aan de organisatoren. Zondag staat Waters in Frankfurt, een stad die het optreden van de Brit eerder probeerde tegen te houden. De rechter greep in, verwijzend naar artistieke vrijheid.

Lees ook: Profiel: Kun je niet tegen Waters’ ideeën? ‘Rot dan maar op’