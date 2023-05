Klimaatprotest tegen fossiele subsidies van start, ME blokkeert XR-demonstranten bij A12

Honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn zaterdagmiddag opnieuw begonnen met het blokkeren van de A12 in Den Haag. De actie is bedoeld om een einde te eisen aan fossiele subsidies voor grote bedrijven die zouden oplopen „tot wel 30 miljard euro per jaar”.

Het protest wordt gehouden op de weg tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De marechaussee had eerder op de dag het pad dat langs de Tweede Kamer loopt afgesloten, zodat activisten daar niet langs konden. Rond het middaguur hield de ME de demonstranten tegen bij de A12, zodat ze de tunnelbak niet konden betreden, meldt persbureau ANP. Ook zou daarbij het waterkanon zijn ingezet.

Grote aantallen politie-eenheden zijn sinds zaterdagochtend aanwezig rond de Utrechtsebaan. Preventief werd een rijbaan van de snelweg al afgesloten, en had een groep ME’ers zich in een linie opgesteld in de middenberm.Bij een eerder klimaatprotest bij de A12 in maart werden zevenhonderd activisten aangehouden.

Extinction Rebellion uit zich onder meer kritisch op het niet nakomen van de in 2013 gemaakte belofte door de Nederlandse overheid om samen met andere EU-landen uiterlijk in 2020 subsidies stop te zetten die schade aan het milieu opleveren. Via overheidssubsidies wordt de fossiele industrie, ondanks die belofte, vandaag nog steeds gefinancierd.

Voor aanvang van de protest schatte Extinction Rebellion het aantal mogelijke deelnemers op zo’n 3.000 mensen. Dat is hetzelfde aantal dat ook in maart deelnam aan de blokkade op de A12. De actievoerders hebben vlaggen en borden bij zich, met daarop teksten als „fossiel is fossiel” en „dit is een noodgeval”. Het is inmiddels de zevende blokkade van de A12.

Eerder deze week had de rechtbank in Den Haag het gebiedsverbod van vijf klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) voor de A12 in Den Haag opgeheven. De rechter wees er in zijn motivering op dat het gebiedsverbod niet kon voorkomen dat de vorige demonstratie op de A12 plaatsvond en dat dat protest bovendien vreedzaam was. Daardoor konden de XR-leden vanmiddag deelnemen aan een nieuwe geplande blokkade.