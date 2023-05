Kenneth Anger was de godfather van de queer film

In elke necrologie van de onlangs overleden invloedrijke Amerikaanse experimentele filmmaker Kenneth Anger staan wel een paar zaken die niet te verifiëren zijn. Het begint al meteen met zijn entree in Hollywood, naar eigen zeggen in de rol van ‘wisselprins’ in de verfilming van William Shakespeares A Midsummer’s Night Dream uit 1935 van Max Reinhardt en William Dieterle. En waar of niet, het wisselkind van Hollywood is hij altijd gebleven.

Zo heeft hij het ook beschreven in zijn legendarische undergroundklassieker Hollywood Babylon (1959), eerst in Frankrijk gepubliceerd en bij zijn verschijnen in de VS aanvankelijk in de ban gedaan vanwege de vele scandaleuze zaken en seksschandalen die hij erin had opgetekend over de eerste vijftig jaar van de Amerikaanse filmgeschiedenis. De voornaamste bron voor zijn verhalen waren de herinneringen van zijn grootmoeder Bertha en haar vriendin Diggy die diverse baantjes op filmsets hadden gehad en die in zijn kinderfantasie uitgroeiden tot een beeld van Hollywood als occult netwerk van zondige uitspattingen. Het speculatieve roddelboek (en een in de jaren tachtig gepubliceerd vervolg) legde een financiële basis onder zijn filmcarrière en diende als inspiratie voor Damien Chazelles extravagante Hollywoodepos Babylon van vorig jaar.

Homoseksuele thema’s

De Californiër Anger was een van de eerste openlijk gay regisseurs in Hollywood en zijn eerste bewaard gebleven film Fireworks (1947) zit vol met homoseksuele thema’s en iconografie. De kortfilm is overduidelijk beïnvloed door het Franse surrealisme, en leidde tot een uitnodiging van Jean Cocteau om naar Parijs te komen, waar hij werk vond in de Franse cinematheek die in de jaren vijftig het kloppend hart was van cinefilie en filmische vernieuwing.

Terug in Los Angeles draaide Anger het symbolisch geladen Inauguration of the Pleasure Dome (1966), waarin schrijfster en socialite Anaïs Nin te zien is als de dame met het vogelkooitje op haar hoofd. Het idee voor de film ontstond toen twee acteurs een feest gaven waarvoor zij iedereen vroegen verkleed te komen als hun ergste nachtmerrie.

Gedurende zijn carrière ontwikkelde Anger zijn eigen mythologie, waarin de tarotfilosofie van de Britse occultist Aleister Crowley een centrale rol speelde. Hij omringde zich met discutabele vrienden als Anton LaVey, oprichter van de Kerk van Satan en muzikant Bobby Beausoleil, lid van de Manson-familie. Je zou kunnen zeggen dat zijn leven even controversieel, kleurrijk en eclectisch was als zijn films. En in ieder geval dat beide naadloos in elkaar overliepen.

Zijn bekendste film is zonder twijfel Scorpio Rising (1963), waarin hij zijn curieuze kruidenmix van popcultuur, paganisme, hyperesthetiek en homo-erotiek uitstortte op een verhaal over een ultragewelddadige motorgang in New York. Mede dankzij die film wordt hij de godfather van de queer film en de vader van de videoclip genoemd. Hij was ermee van grote invloed op uiteenlopende regisseurs als de serieuze Martin Scorsese en de campy John Waters.