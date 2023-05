Justine Triet wint Gouden Palm met ‘Anatomy of a Fall’ en haalt in speech uit naar Franse regering

De Franse regisseur Justine Triet heeft zaterdag de Gouden Palm gewonnen voor haar film Anatomy of a Fall. Ze is de derde vrouwelijke regisseur die de belangijkste prijs van het filmfestival in Cannes wint. De Grand Prix van het festival ging naar Jonathan Glazer voor The Zone of Interest.

Hoofdrolspeler Sandra Hüller is in het Franstalige rechtbankdrama Anatomie d’une chute een succesvolle schrijver die haar eigen onschuld probeert te bewijzen in de dood van haar man. „Een van de meest intieme films die ik ooit heb gemaakt”, noemde Triet haar werk. „Het dichtst bij mijzelf.”

Lees ook dit interview met Justine Triet uit 2020: „Heel soms gedraag ik me als een tiran”

Op het podium in Cannes vroeg Triet aandacht voor de grote protesten die afgelopen maanden in Frankrijk woedden tegen de pensioenhervorming. „De protesten zijn op een schokkende manier onderdrukt”, zei ze, en ze trok een verband tussen de koers van de regering en de Franse filmsector. „De commercialisering, verdedigd door de liberale overheid, doet afbreuk aan de uitzonderingspositie van de cultuursector. Zonder die uitzonderingspositie had ik hier vandaag niet gestaan.”

Cultuurminister ‘verbijsterd’

Triet droeg haar prijs op aan „alle jonge vrouwelijke en mannelijke regisseuren, en alle mensen die vandaag geen films kunnen maken. We moeten hen ruimte geven, de ruimte die ik vijftien jaar geleden kreeg in een minder vijandige wereld waar het nog mogelijk was om fouten te maken en opnieuw te beginnen.”

„Verbijsterd door deze onrechtvaardige toespraak”, reageert Rima Abdul Malak, de Franse minister van Cultuur, via Twitter op de opmerkingen van Triet. „Deze film zou het daglicht nooit hebben gezien zonder ons Franse model van filmfinanciering, dat een unieke diversiteit mogelijk maakt. Laten we dat niet vergeten.”

Lees ook In Cannes is Sandra Hüller de koningin van de rode loper