In een ruziënde sfeer wordt Bayern München op de laatste speeldag opnieuw kampioen van Duitsland

Een horrorfilm in zwart-geel, zo noemde een Duitse voetbalcommentator de laatste speeldag van de Bundesliga. Maar de laatste dag van het seizoen ontaardde niet alleen op het veld, en niet alleen voor verliezend titelkandidaat Borussia Dortmund in een bloedbad.

Dortmund verspeelde dramatisch het kampioenschap na een gelijkspel, thuis tegen de nummer 9 in de tabel, Mainz 05. Een uiterst wisselvallig Bayern München had genoeg aan een 2-1 overwinning bij FC Köln, en werd zo met één punt verschil voor de elfde keer op rij Duits kampioen.

Een paar weken terug zei Dortmund-trainer Edin Terzic dat het voor hem misschien wel een eenmalige kans was om kampioen te worden, vooral omdat het altijd zo dominante Bayern een slecht seizoen speelt. Vrijdag werd dat nog eens benadrukt door oud-Dortmund trainer Jürgen Klopp, die in 2011 en 2012 voor het laatst met Dortmund kampioen werd. „We weten allemaal dat Bayern volgend jaar weer zal toeslaan. Dortmund moet nu van deze kans gebruikmaken”, aldus Klopp, die sinds 2015 coach van Liverpool is. Klopp zei de positie van Terzic, die vroeger bij de harde kern van Dortmund-fans hoorde, niet te benijden: „Iedereen plant al het kampioensfeest, maar als trainer zit je in de dug-out en moet je het nog waarmaken.”

Lood in de schoenen

Zo was het zaterdag precies. Duizenden fans in geel verzamelden zich in Dortmund voor het kampioensfeest. De Borsigplatz in het centrum van de stad was gereed voor de huldiging, er was sprake van dat er honderdduizenden fans op af zouden komen.

Maar het elftal van Terzic maakte niets waar: na twee snelle doelpunten van Mainz 05 en een gemiste penalty door Dortmund-spits Sébastien Haller sleepte het spel zich voort. In Keulen had Bayern inmiddels een keer gescoord, waardoor Bayern in theorie op de eerste plaats stond, en in Dortmund werd met lood in de schoenen doorgespeeld. De eeuwige underdog kon zelf niet echt geloven dat het kampioenschap erin zat. Na kortstondig enthousiasme op de tribunes in Dortmund omdat FC Köln de gelijkmaker tegen Bayern maakte, wat genoeg was voor een eerste plek voor Dortmund, wisten de ‘Borussen’ hun resultaat nog naar 2-2 op te vijzelen. Maar een late goal van Jamal Musiala in Keulen betekende winst voor Bayern, en een tweede plek voor Dortmund.

In Keulen, waar de wedstrijd een paar minuten eerder afgelopen was dan in Dortmund, keken de Bayern-spelers met elkaar op de schermpjes van hun telefoons naar de laatste minuten van de wedstrijd van de concurrent. Toen het 2-2 bleef in Dortmund, barstten de spelers uit in gejuich, wat door de fans van FC Köln met een keihard fluitconcert werd beantwoord.

Bayern-coryfee Thomas Müller zei na afloop tegen de pers: „Ik begrijp het wel als voetbalminnend Duitsland nu het gevoel heeft: wíj hebben dit niet verdiend. Dat begrijp ik, want alles was zo chaotisch bij ons, op het veld en buiten het veld.”

Ongeveer op het moment dat Müller die woorden uitsprak, meldden de eerste Duitse media dat FC Bayern München-voorzitter Oliver Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidzic door Bayern zijn ontslagen. Terwijl Müller en co met hun schaal (een dummy weliswaar, want de echte schaal stond klaar in Dortmund) over het veld renden, ruziede in een hoekje in beeld Salihamidzic met Bayern-president Herbert Hainer. Oliver Kahn, zo schreef hij zelf later op Twitter, was de toegang tot het stadion voor de wedstrijd ontzegd.

Bij de commentatoren in de tv-studio’s heerste stomme verbazing. Bayern gooit twee van zijn belangrijkste bestuurders eruit, beslist dat een dag voor de kampioenswedstrijd en lekt dat enkele minuten voor het fluitsignaal?

Teleurstelling bij de spelers van Borussia Dortmund na het mislopen van de landstitel op de laatste speeldag van de Bundesliga. Foto Mareen Meyer / EPA

Oud-Bayern-speler Didi Hamann noemde het „in respectloosheid niet te overtreffen”. En dat wil wat zeggen, want trainer Julian Nagelsmann moest in april ook al via de pers vernemen dat Bayern hem op staande voet ontslaat.

Nagelsmann werd, terwijl hij op wintersport was, vervangen door Thomas Tuchel, tot september 2022 trainer bij Chelsea. Ook Tuchel kon het moeizame seizoen voor Bayern niet meer redden: in de kwartfinale voor de Duitse beker werd Bayern uitgeschakeld door Freiburg, in de kwarfinale van de Champions League verloor Bayern tegen Manchester City. Tuchel zei daarop in een persconferentie dat de problemen bij Bayern veel groter zijn dan hij bij zijn aantreden had gedacht.

Ook zaterdag was Tuchel niet tevreden. „De wedstrijd vandaag was ons seizoen in een notendop: na de eerste goal verliezen we compleet de controle. Er worden ongelofelijk veel individuele fouten gemaakt. Dan geven we ook nog een penalty weg”. Bayern werd gered door een „goed moment” van Jamal Musiala, aldus Tuchel.

Maar behalve met zijn elftal is Tuchel ook niet tevreden met het clubbestuur. De twee ontslagen bestuurders, aldus Tuchel nog tussen zijn feestende spelers, hebben hem naar de club gehaald, hij dacht het samen met Kahn en Salihamidzic te gaan doen. „Ik moet het nog verwerken. In plaats van te kunnen vieren zitten we nu met het volgende politieke thema.”