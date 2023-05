Als een dode vrouw terugkomt

De mysterieuze, diepe en cynische stem van Rosamund Pike (Gone Girl) zou je eigenhandig door deze adaptatie van Kim Hoopers boek kunnen slepen. Maar eigenlijk klinken álle personages geloofwaardig. En dan wordt het verhaal ook nog met gigantische vaart en gevoel voor ritme verteld. Soms klinkt een scène traag en sober, soms gehaast en vol, maar de sferen sluiten zo naadloos op elkaar aan en de spanningsopbouw is zó meedogenloos dat je alles braaf meevoelt. Pike speelt Emily, die de aanslagen van 9/11 gebruikt om haar eigen dood in scène te zetten en in Californië een nieuw leven op te bouwen. Een slechte uitslag van een mammografie doet haar besluiten de confrontatie met haar verleden aan te gaan.

People Who Knew Me Fictie Wekelijks afleveringen van 15 min. BBC Sounds.