‘Ze kwamen uit Nederlands-Indië, mijn moeder dacht dat ze zouden teruggaan’

Ria Quapp: „Na een moordaanslag, waarbij op hun huis werd geschoten en de buurjongen omkwam, moesten mijn ouders overhaast hun geboorteland verlaten. Op de foto staan zij, met hun zoontje van bijna drie maanden, later mijn grote broer, op het schip waarmee zij in december 1949 vanuit Nederlands-Indië naar Nederland gingen.

„Mijn moeder dacht dat ze ooit wel weer zouden teruggaan. Mijn vader besefte dat hun toekomst in Nederland lag en dat ze daar opnieuw moesten beginnen.

„Ze vonden woonruimte in Den Haag. Mijn vader was van beroep leraar, naast reserve-officier in het KNIL. Op scholen kon hij als invalkracht aan de slag. In de avonduren studeerde hij voor een wiskunde-akte; overdag gaf hij les in het voortgezet onderwijs. Later werd hij directeur van een mavo-school.

„Mijn moeder had er wel moeite mee dat mijn vader zoveel tijd besteedde aan zijn studie en zijn werk. Zij hield van gezelligheid, was creatief en sociaal. Gelukkig had zij veel Indische vriendinnen, die vaak bij ons op bezoek kwamen.

„Voor mijn vader stond het vast dat mijn broer en ik naar de universiteit zouden gaan. We waagden het niet met lage cijfers thuis te komen. Dan kregen we bijles en was het wat minder leuk dat je vader zelf leraar was. Maar we hebben beiden veel plezier van onze studies gehad. Mijn broer heeft een tandartspraktijk. Na een loopbaan bij de overheid werk ik nog steeds als bestuursadviseur.

„Mijn ouders zijn nog enkele keren terug geweest naar Indonesië. Ik ben een keer met hen meegegaan. Overal wisten ze nog de weg. Ze hadden geen gids nodig. Ze waren weer thuis.”