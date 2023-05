Weer sporten na de bevalling: hoe begin je verantwoord?

De eerste zes weken na je bevalling kun je het beste wandelen of fietsen, zegt bekkenfysiotherapeute Marjolijn Lutke Holzik. Daarna kun je het sporten rustig oppakken, mits je geen letsel hebt opgelopen. „Van vrouwen die fit hun bevalling ingingen en geen letsel opliepen tijdens de bevalling, weten we dat zij weer vrij snel op hun oude niveau kunnen komen.” Maar de helft van alle vrouwen komt niet ongeschonden uit de bevalling, zegt ze. „De helft van alle vrouwen kampt na de bevalling met verzakkingen, en 30 tot 50 procent met urineverlies.”

Met verzakkingen bedoelt ze dat de onderste organen, zoals de baarmoeder, de blaas en de endeldarm wat zijn gezakt. Vrouwen die grote kinderen baarden, bij wie een vacuümpomp is gebruikt, of die flink zijn uitgescheurd, lopen daarop extra risico. Vrouwen met een beschadigde bekkenbodem of verzakkingen kunnen kampen met pijn, problemen bij het ontlasten en plassen. Wanneer zij hun sportroutine weer willen oppakken, kunnen de klachten erger worden. „Spierpijn is niet erg, maar zodra je pijn in de onderbuik krijgt, weet je dat je te zwaar bezig bent.”

Om onnodige problemen te voorkomen raadt Lutke Holzik vrouwen aan op bekkenbodemcheck.nl de vragenlijst in te vullen. Daaruit kan naar voren komen dat een postpartum consult bij een bekkenfysiotherapeut verstandig is. Die onderzoekt bij zo’n consult of er verzakkingen zijn en hoe het staat met de kracht, de coördinatie en het uithoudingsvermogen van de bekkenbodem.

Op basis van het onderzoek geeft een bekkenfysiotherapeut gericht oefeningen mee. Die oefeningen kunnen verzakkingen niet totaal laten verdwijnen, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat vrouwen uiteindelijk weer klachtenvrij kunnen sporten.