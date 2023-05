Waarschuwt Jeroen van Koningsbrugge ons dat we niet voorbereid zijn op het einde der tijden?

Laten we de dag beginnen met stilstaan bij wat ons na vandaag zal ontvallen. En dat is heel wat. Olga Commandeur (64) stopt na 23 jaar en 4500 afleveringen met Nederland in beweging. Alle doordeweekse ochtenden rond tienen liet zij kijkers een kwartiertje bewegen. Eerst wat opwarmen, wat oefeningen voor benen, armen en romp (niks core) en daarna de cooling down. Met haar is alles in orde, zei Olga Commandeur tegen Max magazine. Ze begon alleen op te zien tegen de drie weekenden waarin alle uitzendingen worden opgenomen voor het hele jaar. „Dan moet je superfit zijn, zonder blessures.” Het programma gaat door, maar zonder haar.

De tweede klap, de verdwijning van Koffietijd, valt bij ongeveer dezelfde kijkersgroep, hoewel het een misverstand is te denken dat alleen vrouwen en bejaarden meedoen aan de dagelijkse beweeg-tv. In coronatijd keken meer jongeren en meer mannen en verdubbelde het aantal kijkers naar 300.000. Dat is twee, nee drie keer zoveel als Koffietijd nog over had. En dat vonden de sponsoren Vriendenloterij en Postcodeloterij te weinig. Het ochtendprogramma wordt na 12,5 jaar beëindigd, maar het zou mij verbazen als er niet heel snel iets soortgelijks in de ochtenduren voor terugkeert. Zanger Jim Bakkum kwam woensdag langs – hij is nog nooit een seizoen niet te gast geweest bij Koffietijd. Frans Bauer, die ook al die jaren tot „het meubilair” werd gerekend, trad donderdag een laatste keer op. Daarna werden alle meubels, het servies en alle decorstukken verdeeld onder het publiek.

Wie deze week ook aankondigde te stoppen is Gerrit Hiemstra. Op de Italiaanse televisie presenteren militairen het weer, zei hij in een interview uit 2013, of „rondborstige blondines” zoals in Frankrijk en Spanje. De NOS laat het over aan meteorologen. Als Gerrit Hiemstra in september stopt, heeft hij 25 jaar lang het NOS-journaal afgesloten met zijn voorspellingen. Na de zomer is slecht weer niet meer zijn schuld.

Nog even over superfit gesproken. Mijn hemel, wat doen die vijftien Nederlanders zichzelf aan. Twaalfhonderd aanmeldingen waren er voor het derde seizoen van Kamp Van Koningsbrugge, jonge mannen en vrouwen die ervan dromen, zeggen ze, zich een week te laten afbeulen door commando’s. Waarom? Omdat ze zichzelf of ‘Nederland’ iets te bewijzen hebben. Eentje was zo eerlijk om te zeggen dat hij het voor zijn moeder deed.

De uitverkoren mochten zich om half zes melden in Zuid-Limburg, waar ze eerst met twintig kilo rugzak en een geweer 9,4 kilometer moesten speedmarsen door de heuvels. Daarna hadden ze veertig minuten de tijd om vuur te maken om een kannetje water aan de kook te krijgen voor wat gevriesdroogde pasta. Slechts twee kandidaten kregen een vuurtje aan de praat en het water aan het borrelen. Ging alsnog bijna mis toen ze het zakje in het kookwater wilden kieperen. Nee! Het water moet in het zakje. Het was dat presentator Jeroen van Koningsbrugge ervaring heeft met dit soort maaltijden – hij is een prepper, vertelde hij in 2019 aan de Volkskrant. Logistiek op alle onheil voorbereid, met een voorraad voedsel die 35 jaar goed blijft verspreid over twee huizen.

Commando’s Ray en Dai stonden na elke lichamelijke marteling klaar om de geesten te breken. „Snap je het niet, kun je het niet, of ben je te belazerd?” En hup, konden ze weer „plat op hun pens” een heuvel op tijgeren. Wat ik me afvraag, moeten we hier een verborgen boodschap in horen? Waarschuwt Van Koningsbrugge ons langs deze weg dat we niet voorbereid zijn op het einde der tijden? Als zelfs dit groepje al niet opgewassen is tegen „traagheid, lamlendigheid, onzekerheid en spanning”, wie dan wel? Onthoud voor de zekerheid maar even wat de commando’s tegen elke opgever zeggen: wie niet wint, die wil niet.