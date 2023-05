Vrouwtjesbeer die hardloper doodde blijft voorlopig leven

De vrouwtjesbeer JJ4 die de 26-jarige hardloper Andrea Papi doodde, blijft voorlopig in leven. Ook een andere beer die riskeerde te worden afgemaakt, MJ5 genoemd, blijft dat lot vooralsnog bespaard. De Italiaanse rechtbank heeft vrijdag volgens het persbureau ANSA besloten het oordeel over de berenkwestie tot eind juni op te schuiven, in de tussentijd blijven de dieren in leven.

Lees ook: Lot van beer die jogger doodde, verdeelt de Italianen

Beer JJ4 is na het dodelijke incident gevangen en naar een beveiligde opvang gebracht. Op 5 april viel ze Papi aan, die op dat moment aan het joggen was in de bergen. Vermoedelijk maakte hij weinig geluid, waardoor hij moederbeer JJ4 en haar drie jongen verraste. Ze verwondde hem dodelijk en sleurde daarna zijn lichaam zeventig meter met zich mee.

Debat

Voorafgaand aan de uitspraak over het lot van de 17-jarige JJ4 was er veel discussie over de berenkwestie. Een deel van de bevolking heeft het gevoel dat de situatie met de wilde beren in de Noord-Italiaanse autonome provincie Trento uit de hand is gelopen; dat de dieren te dichtbij komen en te gevaarlijk zijn voor mensen. Drie jaar geleden viel JJ4 al een vader en zijn zoon aan, die het wel overleefden. Onder voorstanders van de dood van de beer is ook de voorzitter van Trento, Maurizio Fugatti, die een besluit ondertekende om de beer te laten afmaken. Hij deed dat ook voor twee andere beren, MJ5 en M62.

Dierenrechtenorganisaties stapten daarop naar de rechter. Een ander deel van de bevolking wil de beer namelijk sparen. Volgens hen ligt de schuld van de aanvallen bij het beleid van de provincie dat tekortschiet, en niet bij de beer zelf.

De bruine beer was begin jaren tachtig bijna uitgestorven in Italië. Rond de eeuwwisseling werden daarom tien beren uit Slovenië uitgezet in de regio. Het project om het dier te herintroduceren zorgde ervoor dat er na verloop van tijd meer dan honderd beren rondliepen in het gebied. In 2004 kwam het beheer van het natuurpark in handen van de politiek. Na dat jaar is er volgens tegenstanders van het afmaken van JJ4 minder geïnvesteerd in educatie, waardoor mensen geen voorzorgsmaatregelen meer nemen om beren op afstand te houden.