Voyeuristische foto’s van skateboarders ‘on the road’

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de fotograaf als het gaat om het maken van onthullende foto’s van privélevens van anderen? Die vraag komt naar boven als je kijkt naar de tentoonstelling van de Amerikaanse fotograaf/kunstenaar/skateboarder/ondernemer Ed Templeton, die decennialang foto’s maakte van de skateboardcultuur.

Zijn tentoonstelling Wires Crossed, tot half september te zien in het Bonnefantenmuseum in Maastricht, is een wervelend geheel van foto’s, teksten, collages, beschilderde beelden, tekeningen, landkaarten en muziek, waarin de vrije, rauwe en uitbundige cultuur van een groep Amerikaanse skateboarders centraal staat. Geen registraties van waanzinnige flips en trucs, maar een beeld van een subcultuur, vaak on the road, jongens-onder-elkaar, die skaten, drinken, lachen, drugs gebruiken, en met jeugdige bravoure de politie uitdagen (Agent: „Have a nice day.” Skater: „It will be better than your whole life.”)

Er is veel bloot, ook de fotograaf zelf zien we zonder kleren. Er zijn jongens-met-een naam die seks hebben met vaak anonieme meisjes (‘Erik and a local girl’, ‘Johnny is having sex with a girl’), jongens die gebutst en bebloed raken, met nepgeweren schieten, op treinen springen of verveeld in hotelkamers rondhangen, bijkomend van weer een nacht flink doorhalen. We zien ook meisjes/vrouwen op de foto’s van Templeton, maar zelden als actieve skaters. Zij ontbloten hun borsten en billen zodat de jongens er hun handtekening op kunnen zetten, ze zoenen of hebben seks met een van hen, of zitten bezorgd aan het bed als iemand weer eens met een gebroken arm of een hersenschudding in het ziekenhuis is beland.

Foto Ed Templeton ‘Fans tonen hun gesigneerde borsten’, Sint Petersburg, Rusland, 2007 │ Brian Anderson na belangrijke wedstrijd, Dortmund, Duitsland, 1999 │ Portret van Elissa Steamer, New Haven, Connecticut 2001

Ed Templeton (50) is al jarenlang onderdeel van deze subcultuur. Hij skate vanaf zijn dertiende en was professioneel skateboarder van 1990 tot 2012 – de periode waarin de foto’s uit de tentoonstelling en de bijbehorende catalogus gemaakt zijn. En hij is sinds 1993 eigenaar van het skateboardmerk Toy Machine, waarvoor hij zelf ook het artwork ontwerpt.

Nadat Templeton begin jaren negentig de iconische fotoboeken Teenage Lust (1983) van Larry Clark en The Ballad of Sexual Dependency (1986) van Nan Goldin onder ogen had gekregen – fotografen die hun eigen rauwe wereld van seks en drugs van binnenuit vastlegden – was hij daar zo van onder de indruk, zo vertelt hij in een interview in het gelijknamige fotoboek Wires Crossed, dat hij besloot zijn eigen omgeving, van skaters, „die zich gedroegen als rockstars, met hun live fast, die young-mentaliteit”, te gaan vastleggen. Templeton was onderdeel van een professioneel skateboardteam dat in de in de VS en daarbuiten demonstraties gaf en zag in hoe uniek hun manier van leven was, en hoe bijzonder het zou zijn dit aan de buitenwereld te tonen (ook ter promotie van zijn eigen merk).

Lance Mountain Jr. in een afwateringstunnel, Californië, 2001. Foto Ed Templeton

Ultieme verbondenheid

„Er is een populair idee dat de fotograaf van nature een voyeur is, de laatste die voor het feest is uitgenodigd”, scheef Nan Goldin in 1986 in het voorwoord van The Ballad of Sexual Dependency. „Maar ik crash niet; dit is mijn feest. Dit is mijn familie, mijn geschiedenis.”

Net als Goldin maakt Templeton foto’s van zijn leven, van zijn vrienden en laat hij ons meegenieten van de energieke lol en de ultieme verbondenheid van een groep outcasts. In een pre-smartphone en pre-sociale-mediawereld ontsluit hij ruimtes (slaapkamers, badkamers) en situaties (seks in een trein-wc) die normaal gesproken privé zijn en laat ons als kijker meegluren.

Foto Ed Templeton Zelfportret, Texas, 1998 │ Mijn bloederige hand, Huntington Beach, Californië, 1997 I

Maar anders dan Clark en Goldin, die zelf vaak net zo wasted waren als degenen die ze fotografeerden, gebruikt Templeton zelf geen alcohol en drugs. In 1991 trouwde hij met zijn jeugdliefde Deanna Templeton – hij was 19, zij 22 – terwijl de andere jongens op seksuele ontdekkingsreis gingen. Dat, en het feit dat hij net iets ouder was dan de rest van de groep, én zijn positie als fotograaf, waarbij je letterlijk en figuurlijk soms afstand moet nemen tot je onderwerp, maken hem tegelijkertijd een insider en een outsider, zowel deelnemer als toeschouwer.

In het boek Wires Crossed vertelt Templeton in een interview dat de skaters die hij fotografeerde er altijd oké mee waren dat hij hen fotografeerde, als een fly on the wall was hij een van hen, maar: „Je bent er, maar je bent er ook niet.” In de VPRO-documentaireserie Sarah’s Barbaren uit 2011, gemaakt door schrijver/columnist Sarah Meuleman, vertelt hij dat hij zich zo langzamerhand steeds vaker een toeschouwer voelt: „Waarom maakt die engerd met die grijze baard foto’s van mij?, zie je die jongere skaters soms denken.”

Het is een dunne scheidslijn, tussen voyeurisme en intieme reportage – maar het is ook net dat spanningsveld dat de beelden van Templeton zo’n verontrustende kracht geeft.

Foto Ed Templeton Zwarte lucht boven de High Plains, Kansas, 2004 │ Elissa en Brian in een trein door Tsjechië, 1999 │ Kinderen houden hun skateboard omhoog, Vancouver, Canada, 2009

Fotografie Ed Templeton, Wires Crossed. T/m 17/9 in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Info: bonnefanten.nl ●●●●●