Verkiezingsstrijd Turkije: van liefdesretoriek naar angstpolitiek

Komende zondag gaat een tweede stemronde in Turkije uitwijzen wie de president wordt. Zal president Erdogan opnieuw worden verkozen, of zal oppositieleider Kiliçdaroglu hem verslaan? Correspondent Melvyn Ingleby zit in Istanboel. Hij ziet hoe Kiliçdaroglu zijn campagne wanhopig omgooit van liefdesretoriek naar angstpolitiek.

Foto: Erdem Sahin/EPA

