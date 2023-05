Taakstraf voor leden Belgische studentenvereniging vanwege ontgroeningsdood Sanda Dia

Achttien leden van de Vlaamse studentenvereniging Reuzegom zijn veroordeeld tot taakstraffen van tussen de 200 en 300 uur voor de dood van student Sanda Dia. Dia kwam in 2018 om het leven tijdens een driedaagse ontgroening van de Leuvense vereniging. De rechter bevond de leden schuldig aan onopzettelijke doding en mensonterend gedrag, maar ging niet mee in de zwaarste aanklacht; dat ze schuldig zouden zijn aan het toedienen van schadelijke stoffen die tot zijn dood leidden.

Het verhaal over de dood van Dia werd breed uitgemeten in de Belgische media. De student werd gedwongen een halve liter visolie te drinken waarin onder meer gemalen muis en paling zaten. Hij stond urenlang in ijskoud water midden in de winter, en raakte onderkoeld. Uiteindelijk belandde Dia in een coma, kreeg hij een hartaanval en overleed hij twee dagen later in het ziekenhuis door orgaanfalen door het zout in de vissaus.

‘Nooit bewust hulp geweigerd’

De rechter oordeelde dat de studenten die Dia dwongen de saus te drinken niet schuldig waren aan moord of doodslag omdat „visssaus op zich geen schadelijke stof is”. Ook maakten de studenten zich niet schuldig aan strafbare nalatigheid: „De verdachten hebben Sanda Dia uit de put gehaald en verwarmd. Er is nooit bewust hulp geweigerd.” De vader van Dia moest worden gekalmeerd na het horen van de uitspraak, aldus de Belgische krant De Morgen.

Na het bellen van de hulpdiensten probeerden de Reuzegommers hun sporen uit te wissen, onder meer door video’s en foto’s van hun telefoons te verwijderen. Op beelden van de ontgroening die justitie wist te achterhalen is te zien dat de witte leden van het elitaire Reuzegom de Senegalees-Belgische Dia op racistische wijze uitscholden. De vader van Dia vroeg zich tijdens het proces hardop af waarom juist zijn zoon de ontgroening niet overleefde. „Vader Dia, het heeft niets met kleur te maken en alles met lichaamsbouw, met lengte, met gewicht”, zei een van de advocaten.

Licht straffen

Inmiddels is Reuzegom opgeheven, maar het stond sinds 1946 bekend als een prominent en elitair gezelschap – veel van de eerdere leden werden bijvoorbeeld rechters en politici. De hashtag #JusticeForSanda werd in het leven geroepen omdat veel Belgen bang waren dat de studenten lichte straffen zouden krijgen omdat ze goede connecties zouden hebben.

De advocaten van de daders toonden zich tevreden na de uitspraak. Eén van hen zei na afloop tegen de Belgische krant De Morgen: „Er is geen hoera-gevoel, maar dit voelt aan als heel juist. Iedereen kan nu verder met zijn leven.” Een ander zei: „Het was een tragisch ongeval, dat niemand heeft gewild. Vandaar dat er een vrijspraak was voor alle opzettelijke misdrijven en schuld voor alle onopzettelijke.”