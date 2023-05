Sid & Nancy in het theater: een hipsterversie van punk

In een met bierflesjes, speakers en een gitaar gevulde kamer van het Chelsea Hotel zitten Sid Vicious en Nancy Spungen op een afgeragde bank, klaar om geïnterviewd en gefilmd te worden. Nou ja, ‘klaar’ is een groot woord – terwijl Spungen het gesprek gaande probeert te houden, zit Vicious in een drugsroes naast haar, zonnebril op, bijna catatonisch. De kritische vraagstelling van de interviewer („Is uw statement politiek of artistiek van aard?”) komt in een gapende leegte van gegiechel en banale statements terecht.

Theaterregisseur Mateusz Staniak, in 2020 afgestudeerd aan de Regie-opleiding in Amsterdam, creëert in Hamlet en Ophelia fictie uit feiten, of zoals hij het zelf noemt: „Een waargebeurd verhaal dat nooit heeft plaatsgevonden.” Op 12 oktober 1978 werd Nancy Spungen, de vriendin en manager van de beruchte punkmuzikant Sid Vicious, vermoord aangetroffen in hun gezamenlijke kamer in het New Yorkse Chelsea Hotel. Staniak verzint de aanloop en toedracht van de moord bij elkaar: in zijn voorstelling spelen Vicious en Spungen de hoofdrol in een experimentele Hamlet-verfilming. Met teksten van het in 1977 geschreven Die Hamletmaschine van Heiner Müller probeert Staniak zijn hoofdpersonages een tragische dimensie te geven.

Arne Luiting als punklegende Sid Vicious. Foto Sanne Peper

Geen dieper inzicht

Het probleem is echter dat de regisseur er niet in slaagt om voorbij de oppervlakte van verslaving en punkbestaan te kijken. In ellenlange scènes geeft hij acteurs Laura de Geest en Arne Luiting niet veel meer te doen dan een drugsroes uitspelen – wat ze verdienstelijk doen, maar wat geen dieper inzicht in hun personages oplevert. Pepijn Korfage mag als Sex Pistols-impresario Malcolm McLaren het stereotype van een kwaadaardige en manipulatieve manager neerzetten, terwijl de rol van Robin Zaza Launspach als vriendin van Spungen eigenlijk overbodig is.

Wanneer de opnames voor de Hamlet-verfilming, die live op de decorwand geprojecteerd wordt, beginnen en we Spungen en Vicious de complexe teksten van Müller zien voordragen, werkt het contrast tussen het intellectualisme van de Duitse auteur en de totale leegte van het gedoemde liefdespaar ogenblikkelijk op de lachspieren.

Maar een satire had Staniak duidelijk niet voor ogen, gezien zijn duistere lichtontwerp en de dreigende soundscape van George Dhauw. De ernstige toonzetting en het inhoudelijke vacuüm botsen hard met elkaar; het wordt geen moment duidelijk wat Staniak nu zo fascineert in zijn personages.

Na de voorstelling kregen de premièregasten geen champagne geserveerd, maar een blikje ‘Punk IPA’. Het is de perfecte metafoor voor Hamlet en Ophelia: het is de hipsterversie van punk, waarin de rauwheid van de stroming is geslachtofferd op het altaar van artistieke pretentie.

Theater Hamlet en Ophelia. Van: Toneelschuur Producties, ITA. Regie: Mateusz Staniak. Gezien: 26/5, De Schuur, Haarlem. Daar te zien t/m 3/6. Info: schuur.nl ●●●●●