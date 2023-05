Servië brengt leger in hoogste staat van paraatheid na spanningen in Kosovo

Servië heeft zijn leger vrijdag in de hoogste staat van paraatheid gebracht en militairen dichter naar de Kosovaarse grens verplaatst, melden internationale persbureaus. Etnische Serven botsten in het noorden van Kosovo met de politie, die ingreep toen ze een gemeentehuis blokkeerden.

Aanleiding van de spanningen zijn lokale verkiezingen die in vier gebieden in het noorden van Kosovo werden gehouden, nadat Servische bestuurders waren afgetreden uit onvrede over Kosovaars beleid. Servische Kosovaren boycotten de verkiezingen, waarop etnisch Albaanse burgemeesters werden verkozen.

In de plaats Zvecan probeerden Servische Kosovaren te voorkomen dat de nieuw verkozen burgemeester het gemeentehuis betrad. De politie schoot met traangas en zeker tien demonstranten raakten gewond, schrijft persbureau Reuters. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken veroordeelde het politie-ingrijpen: „Deze acties hebben de spanningen scherp en onnodig opgedreven, ondermijnen onze inspanningen om de betrekkingen tussen Kosovo en Servië te helpen normaliseren en zullen gevolgen hebben voor onze bilaterale betrekkingen met Kosovo.”

Lees ook Servië en Kosovo stemmen in met implementatie EU-plan om banden te normaliseren