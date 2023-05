Regens doen eeuwenoude boom knakken – Sierra Leone verliest belangrijk symbool

In het centrum van Freetown, te midden van alle verkeerschaos, was de beroemde cotton tree eeuwenlang hét symbool van kracht en doorzettingsvermogen van het land. De bladeren van de zeventig meter hoge kapokboom bedekten de gehele rotonde die uitkomt bij het Hooggerechtshof en het Sierra Leone National Museum. Maar „de Eiffeltoren van de Sierra Leoonse hoofdstad” is niet meer. Na heftige regenval braken alle takken af. Alleen de enorme stam staat nog.

Een menigte verzamelde zich bij de vernielde stam. President Julius Maada Bio noemde de verwoesting van de beroemde boom „een groot verlies voor de natie”. „We moeten kijken wat we gaan doen om ervoor te zorgen dat we de geschiedenis van deze boom hier houden”, zei hij ter plekke tegen persbureau Reuters. „Ik wil een stukje van deze geschiedenis hebben, waar ik me ook bevind – in het staatshuis, het museum of het stadhuis.”

Het beeld van de cotton tree siert bankbiljetten en menig schilderij van de hoofdstad. Ook komt de boom voor in verschillende kinderliedjes. Op een postzegel uit 1933 staat de boom afgebeeld met de tekst ‘Old slave market’ [oude slavenmarkt], wat het verhaal bevestigt dat er ooit in de schaduw van de boom een slavenmarkt is geweest. Legendes waarschuwen dat er een catastrofe zal plaatsvinden als de boom ooit om zou vallen.

De restanten van de boom worden geruimd. President Julius Maada Bio wil die behouden, mogelijk in een museum. Foto TJ Bade/AP

Herkenningspunt

Niemand weet hoe oud de boom precies is. De schattingen lopen uiteen van vierhonderd tot duizend jaar. De boom stond er in ieder geval al toen bevrijde Amerikaanse slaafgemaakten aan het eind van de achttiende eeuw per boot in het land aankwamen. Ze zouden zich eerst bij dit herkenningspunt hebben verzameld om te bidden, voordat zij zich permanent vestigden in het West-Afrikaanse land. Nog altijd kwamen inwoners naar de boom om te bidden voor vrede en voorspoed.

„Hoeveel menselijke vreugden en menselijk verdriet heeft onze Freetown Cotton Tree niet gezien, en hoeveel tragedies en komedies moeten zijn opgevoerd in het zicht ervan en in zijn zicht?”, schrijven erfgoedonderzoekers in een boek.