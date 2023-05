Poolse lagerhuis akkoord met wet waarmee oppositie aan banden kan worden gelegd

Een meerderheid van het Poolse lagerhuis heeft vrijdag ingestemd met de oprichting van een commissie die Russische inmenging in Polen gaat onderzoeken. Dat schrijven internationale persbureaus. Critici vrezen dat de commissie zal worden misbruikt om oppositie uit te sluiten van de aanstaande parlementsverkiezingen.

Het hogerhuis in Polen had eerder tegen het voorstel gestemd, maar dat veto werd vrijdag tenietgedaan door het Poolse lagerhuis, ook wel de Sejm genoemd. Volgens critici krijgen de commissieleden ongrondwettelijke macht, bijvoorbeeld omdat zij mensen kunnen verbieden voor een periode van tien jaar een publiek of politiek ambt te bekleden. De commissie wordt samengesteld door het lagerhuis, waar de nationalistische PiS-partij een meerderheid heeft. Hun eerste rapportage wordt verwacht in september, vlak voor de parlementsverkiezingen die een maand later plaatsvinden.

De Poolse oppositie verwacht dat deze commissie zijn pijlen zal richten op oppositieleider Donald Tusk, tussen 2007 en 2014 premier van Polen. Hij zou met zijn PO-partij gasdeals hebben gesloten met Rusland, waardoor afhankelijkheid van het Kremlin ontstond. Volgens de huidige regeringspartij stonden Tusk en zijn partij mogelijk onder invloed van de Russische regering.

De oppositie ontkent die aantijgingen en zegt dat er sprake is van een politieke heksenjacht. Zij hebben de wet omgedoopt tot ‘Lex Tusk’, suggererend dat de wet is bedoeld om de oppositieleider de mond te snoeren. Een woordvoerder van de PiS-partij liet al weten dat Tusk onderzocht zal worden. „Als de heer Donald Tusk iets op zijn geweten heeft, zou hij bang moeten zijn”, zei hij. De Poolse president Andrzej Duda moet de wet nog wel ondertekenen en kan besluiten tot een veto.