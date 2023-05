Politici betuigen steun aan bedreigde Kaag na zien beelden College Tour

Meerdere politici hebben vrijdag gereageerd op de vooraankondiging van een uitzending van College Tour waarin de dochters van vicepremier en D66-partijleider Sigrid Kaag hun zorgen uiten over de bedreigingen die hun moeder ontvangt. Kaag was in die uitzending, zondagavond in zijn geheel te zien, te gast. Ze raakte geëmotioneerd bij het zien van de vooraf opgenomen video van haar twee dochters.

Minister Wopke Hoekstra (CDA, Buitenlandse Zaken) laat weten „geraakt” te zijn bij het zien van de beelden. Volgens Hoekstra zou „juist de volgende generatie” hoop moeten putten uit politiek. „In plaats daarvan zien zij het gif van bedreigingen.” Ook minister Dilan Yesilgöz (VVD, Justitie) heeft zich uitgesproken tegen de bedreigingen. „Iedereen moet haar of zijn werk veilig kunnen doen”. Volgens haar werken het Openbaar Ministerie en de politie hard aan het opsporen en vervolgen van personen die Kaag hebben bedreigd. GroenLinks-partijleider Jesse Klaver schreef op Twitter: „Als vader breekt mijn hart, als democraat ben ik woedend.”

Kaags partijgenoot Wieke Paulusma vraagt zich hardop af: „Wie wil straks de politiek nog in?” PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis zegt dat berichten over bedreigingen van politici hem „zo boos” maken. „Het haten, schelden en overal hersenloos op reageren door vaak anonieme lafaards is zo normaal op socials.”

Kaag wordt al lange tijd bedreigd. Afgelopen februari werd ze voorafgaand aan een politiek debat opgewacht door een groep mensen met brandende fakkels. Eerder al kwam een man met een brandende fakkel naar haar huis toe. Hij kreeg daarvoor vijf maanden cel. Kaag heeft permanent beveiligers om zich heen.