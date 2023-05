Openbaar Ministerie eist 16 jaar tegen ‘internationale criminele drugsmakelaar’ Piet S.

Tegen verdachte Piet S. is een straf van 16 jaar geëist voor de invoer van en handel in duizenden kilo’s hard- en softdrugs, mishandeling, omkoping, vuurwapenbezit en witwassen. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bepaald. De eis tegen S. is onderdeel van de strafzaak Taxus, waarvoor nog 26 andere verdachten terechtstaan, onder wie zijn zoon Freddy en neef Simon. In de zaak is S. de hoofdverdachte.

Het OM beschrijft S. als „de eindbaas van de criminele organisatie” en „een internationale criminele drugsmakelaar”. Tegen de groep rondom S. zijn straffen tot elf jaar geëist. Naar verwachting doet de rechtbank in het najaar uitspraak in de zaak.

Lees ook: ‘De Dikke’ zegt met pensioen te zijn, maar volgens justitie is hij een topcrimineel

Volgens justitie is Taxus een van de grootste strafzaken ooit. De openbare aanklager ruimde voor de strafzaak, die zal duren tot in juli, maar liefst 45 zittingsdagen in.

Encrochat

Het onderzoek naar de misdaadorganisatie van Piet S. begon in 2016. De politie gebruikte onder meer afluisterapparatuur en tuigde een omvangrijke undercoveroperatie op in Spanje, waar S. vaak verbleef. De recherche gebruikte ook informatie die zij verkreeg via het kraken van servers van het bedrijf Encrochat, dat gecodeerde communicatiediensten leverde aan veelal criminelen.

Justitie wilde S. vanwege de drugssmokkel ook ruim 60 miljoen euro aan criminele winst ontnemen. S., die eerder mede wegens hasj-smokkel jarenlange celstraffen uitzat, stelde eerder dat hij al vijftien jaar met crimineel pensioen is omdat hij het „genoeg” vond in de gevangenis.