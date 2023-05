Het is 2053 en Ajax 1 staat klaar voor de huldiging. Het elftal is voor de zeventiende keer landskampioen geworden. Het gejuich op het Leidseplein zwelt aan, de speelsters staan nu nog binnen, maar over een paar minuten zullen ze het Ajaxterras van de Stadsschouwburg betreden en het is alsof de menigte beneden dat voelt.

Hij herkent het geluid, Edwin van der Sar. Al is hij inmiddels 82, hij zal nooit vergeten hoe hij hier zelf ooit stond. Hij kijkt naar zijn kleindochter, die zenuwachtig staat te praten met haar teamgenoten. Ze is geen keeper geworden zoals hij, maar verdediger. Ze heeft zijn lengte. En zijn koppigheid. Ze is sterk, en snel. Hun blikken kruisen. Ze komt naar hem toe. „Dankjewel opa”, fluistert ze in zijn oor. „Ik ben zo trots. Op ons elftal, maar ook op jou. Jij durfde voor ons te kiezen, toen. Jij durfde te laten zien wat voor club Ajax wil zijn. Jij hebt dit in gang gezet.” Ze geeft hem een kus op de wang.

Met moeite slikt hij de brok in zijn keel weg. Hij is bij alle huldigingen van Ajax geweest op het Leidseplein, maar dit is de eerste met zijn kleindochter als onderdeel van de selectie. In gedachten is hij weer even in 2023. Ook toen werd het vrouwenteam van Ajax landskampioen. Voor het eerst was er een huldiging gepland op deze plek. Maar hij zag dat als directeur niet zitten. Niet nu, niet hier. Doe maar in 2024 of zo. Er was geen enkele reden tot feest, want het echte Ajax had er niks van gebakken dat seizoen. En vrouwen hadden sowieso niets te zoeken op deze heilige grond. Dat was enkel voorbehouden aan mannen, vond de supportersclub. Hij had dat niet ontkend.

Met stomme verbazing had hij gadegeslagen hoe het hele land over Ajax viel. Wilde Nederland nu echt een huldiging van vróuwen op het Leidseplein, voor een handjevol toeschouwers? De wereld was gek geworden.

Dat weekend was hij midden in de nacht ontwaakt, van het kraken van de trap. Het was zijn dochter die terugkwam van een avond stappen. „Ik ben er weer”, fluisterde ze om de hoek. Met een glimlach dacht hij aan haar lieve bericht op Instagram voor zijn verjaardag. Dankjewel voor alles wat je doet voor mij en voor anderen. Jij bent mijn rolmodel en ik hoop dat ik je trots kan maken, had ze onder een foto van hen samen geschreven.

Net een paar dagen 23 was ze. Zijn oogappel. De toekomst aan haar voeten. Hij hoopte dat al haar dromen werkelijkheid zouden worden. Maar wat nu, zei een stemmetje in zijn hoofd plotseling, als ze voetbalster was geweest? Waar zou ze dan van dromen? Ineens was hij klaarwakker. Hij begon te zweten, en een tel later sprong hij uit bed.

Het was niet makkelijk geweest alles terug te draaien. Toegeven dat hij het volkomen fout had gezien, viel hem gek genoeg heel licht. Opgelucht was hij zelfs. En met bijna vijfduizend toeschouwers waren er bij die eerste publieke huldiging van Ajax Vrouwen ook nog eens veel meer mensen gekomen dan hij had verwacht.

Nu staan er vijftigduizend. Hun gezang klinkt steeds luider. De deuren gaan open, het zonlicht valt naar binnen. De blonde haren van zijn kleindochter lichten fel op. Opa Edwin slikt opnieuw. Ze lijkt wel een engel.

Een godenkind.

Marijn de Vries is oud-profwielrenner en journalist.