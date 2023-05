Op zijn weblog is zanger Nick Cave helper en geholpene tegelijk

Zuzana (52) uit Bratislava droomt al een leven lang van „een zielsverwant” aan haar zijde. Een liefde die „gepassioneerd, levenslustig en inspirerend” is. En warempel, zo schrijft ze, onlangs heeft ze die liefde nog gevonden ook, in de armen van een 58-jarige Nederlandse man. Een oh zo kunstzinnige timmerman, vertelt ze er verliefd bij. „We zijn de hele tijd samen aan het lachen.”

Eén probleem: haar nieuwe vlam verafschuwt het idee van een huwelijk. Zij daarentegen kan aan niets anders denken. Ze wil iemands vrouw worden genoemd, in plaats van iemands vriendin. „Weten jij en Susie wellicht raad?”

Het is maar één van de vijftig à honderd brieven die Nick Cave, de beroemde bard uit Brighton, iedere dag ontvangt, vanuit alle hoeken van de wereld. Hij leest ze naar eigen zeggen allemaal en kiest iedere week enkele brieven uit die hij beantwoordt op zijn weblog, The Red Hand Files. Geregeld raadpleegt hij voor die antwoorden de vrouw met wie hij al ruim twintig jaar samen is, modeontwerper Susie Bick. De rubriek is inmiddels toe aan de 238ste editie.

Nu zijn adviesrubrieken iets van alle tijden. Van Lieve Mona, van Loek Kessels die decennialang in tijdschrift Story lezersvragen beantwoordde, tot Moderne Manieren, van de recent overleden Beatrijs Ritsema, die Trouw-lezers adviseerde over de te volgen etiquette in allerlei alledaagse situaties. Vragen, gevolgd door antwoorden die telkens weer nieuwe vragen oproepen, het is een formule zo oud als Socrates.

Maar in de bijna vijf jaar dat Cave nu met zijn fans correspondeert is iets ontstaan dat duidelijk verder gaat dan het concept ‘de lezer vraagt, de expert antwoordt’. Je zou het een vorm van gemeenschap kunnen noemen, tussen de ontvangers van zijn wekelijkse nieuwsbrief en hun getormenteerde voorman Cave. „Wat begon als een plek waar ik vragen van fans beantwoord, groeide uit tot een merkwaardige oefening in gemeenschappelijke kwetsbaarheid en transparantie”, schrijft hij daar zelf over.

Leven en dood

Cave toont zich in veel antwoorden zowel helper als geholpene. Op de vraag van Andrea uit Hamburg naar het doel van The Red Hand Files antwoordt hij door te verwijzen naar een andere brief. Alison, een Schotse lezeres in haar laatste levensfase, vertelt daarin hoe troostrijk Cave’s antwoorden, voorgelezen door haar vriend Tim, op haar ziekbed zijn. „De vragen worden zo mooi beantwoord, ze werpen me recht in jouw armen.” Cave schrijft in zijn antwoord dat hij zich al een aantal dagen niet zo lekker voelde. „Maar toen ik Alisons brief las, voelde ik alle onrust en verveling uit mijn lichaam vloeien. (…) Hoe ontroerend is het wel niet om iets te lezen dat zo spiritueel eloquent is, zo openhartig, zo oncynisch.”

De kracht van The Red Hand Files wordt het best zichtbaar bij vragen rond leven en dood. Sinds een aantal jaar is dat voor Nick Cave vertrouwd terrein. Vanuit de hel van een hardnekkige heroïneverslaving wist de punkzanger zich op te richten, om terug te keren als begenadigd crooner met een miljoenenpubliek. Eenmaal op dreef in zijn nieuwe rol moest hij in 2015 meemaken hoe zijn zoon Arthur op vijftienjarige leeftijd onder invloed van LSD van een klif nabij Brighton viel en kwam te overlijden. In mei 2022 kwam ook zijn oudste zoon Jethro, nog maar net ontslagen uit de gevangenis omdat hij zijn moeder mishandeld zou hebben, op 31-jarige leeftijd om het leven. Het zijn gebeurtenissen die als een niet te verdrijven parfum om ieder antwoord in de rubriek heen hangen. Cave’s openheid over zijn rouwproces zorgt ervoor dat ook fans hem daarover schrijven. Hij zegt daarover in Faith, Hope and Carnage, een vorig najaar verschenen interviewboek: „The Red Hand Files vertellen mij, expliciet en bij herhaling, dat we allemaal lijden. Het is wat ons ten diepste mens maakt.”

Op deze rouw volgt ook troost. Of althans, een poging daartoe. „Rouw is de verschrikkelijke herinnering aan de diepte van onze liefde”, schrijft hij aan de Amerikaanse Cynthia, in een antwoord dat hij later ook opnam, voorzien van stemmige muzikale omlijsting. „Als we liefhebben, dan rouwen we. Dat is de afspraak, het verbond.”

Of hij en Susie nog wel eens met hun zoon Arthur communiceren, wil ze weten. Susie wel, voor Cave lijkt zijn overleden nageslacht eerder een soort postume muze, een constante bron van inspiratie. Contact met de doden is een vrucht van de verbeelding. „Schep je eigen geesten”, schrijft hij. „Roep ze op. Will them alive. Spreek tot ze.”

Doodlopende weg

Nick Cave flirt al zijn hele loopbaan, in essays en in zijn liedteksten, met de taal van de Bijbel. In hoeverre is de Red Hand Files - gemeenschap een voortzetting van het christendom met andere middelen? „Het openen van mijn laptop en het lezen van al deze vragen voelt als een dagelijks gebedsritueel”, vertelt de zanger daarover in Faith, Hope and Carnage. „Bidden is een soort geconcentreerd luisteren voor mij. Een soort stille, contemplatieve ruimte waarin de ziel de ruimte krijgt om te spreken. Zo werkt het ook met die brieven.”

Foto Laurent Gillieron/EPA

Het religieuze is kortom nooit ver weg. Toch wordt hij nergens dogmatisch. In de geloofsleer van Cave is de vraag net zo heilig als het antwoord. En de gemeenschap die tussen briefschrijvers en Cave is ontstaan is het doel, niet het middel. In Faith, Hope and Carnage zegt hij daarover: „De brieven proberen me zowel afzonderlijk als samen iets te vertellen. Al is het maar zoiets als: ‘Hier ben ik’. (…) De brievenschrijvers en ik vinden elkaar vervolgens in de gedeelde behoefte dat er naar ons wordt geluisterd.”

Maar bestaat God nu, wil brievenschrijver João uit Rio de Janeiro weten. Hij zegt de meeste bezwaren van atheïsten tegen religie te delen, maar „I simply don’t have the stomach for atheism”, schrijft Cave terug. „Het voelt als een doodlopende weg voor mij, nutteloos en slecht voor het schrijven. Het idee van onzekerheid, van iets niet te weten, is de creatieve motor voor alles wat ik doe.” Zijn geloof in God zou best een illusie kunnen zijn, erkent hij, maar dan wel een nuttige.

Dus of Cave zelf in God gelooft? „Ik doe in elk geval alsof. Maar of God bestaat weet ik niet. God is een werk in uitvoering.”

Kosmische gebeurtenis

Het zal intussen duidelijk zijn: in Cave’s wereld vullen waarheden die elkaar lijken tegen te spreken elkaar aan, in plaats van dat ze elkaar opheffen of tegenspreken. Telkens opnieuw toont hij zich een meester van de paradox.

Ook Zuzana de brievenschrijfster met wie dit artikel begon, krijgt een antwoord zoals alleen Nick Cave dat kan geven: stellig en relativerend tegelijk.

Moet mijn vriend mij niet eens ten huwelijk vragen, vroeg ze aan Cave en zijn vrouw Susie. Dat moet hij zeker, schrijft Cave Zuzana terug. „Soms moet je gevaarlijke, gedoemde of zelfs gestoorde dingen ondernemen voor je partner. Zoals een bank beroven, een hond nemen of een heel seizoen van datingshow Love Island kijken.”

Hij lijkt weinig ruimte over te laten voor twijfel. „Tell him I said to stop fucking around and marry you.”

Maar dan gaat hij nog even door: „Misschien is het eigenlijk niet zo gek om gewoon gelukkig te zijn met die zeldzame, bevoorrechte kosmische gebeurtenis die zich in jullie leven voltrokken heeft: twee zielen die op één lijn beland zijn, binnen een speelse, liefdevolle en duurzame relatie. Wellicht is dat wel huwelijk genoeg.”

Op 2 juni komt Nick Cave naar het Concertgebouw in Amsterdam voor een avond georganiseerd door het Brainwash Festival. De avond staat in het teken van interviewboek Faith, Hope and Carnage.