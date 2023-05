Nieuwe regels moeten Europese consument beschermen tegen onveilige producten uit China

Kinderspeelgoed met kleine onderdelen, rookmelders die rook negeren en make-up met verboden ingrediënten: wie de afgelopen jaren producten kocht uit landen buiten Europa, genoot geen bescherming van Europese regelgeving over productveiligheid. Met ingang van 13 december 2024 is dat anders, meldt het ministerie van Economische Zaken vrijdag. Dan gaat een nieuwe Europese verordening in, die naast productveiligheid ook eerlijke concurrentie moet bevorderen.

Onder de nieuwe regels mogen dropshippers niet meer zomaar producten uit China met winst doorverkopen aan Nederlandse consumenten. Voortaan moet ieder ingekocht product ofwel een fabrikant in Europa hebben, ofwel een Europees filiaal dat voor consumenten en toezichthouders aanspreekbaar is. „Een postbus of inschrijving bij de Kamer van Koophandel is daarbij echt niet voldoende”, zegt een woordvoerder van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, VVD) vrijdag tegen NRC.

Nederlanders kopen massaal spullen op het internet. Begin dit jaar waren in Nederland voor het eerst meer webwinkels dan winkels van steen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens de Consumentenbond komt 30 procent van de online aankopen uit landen buiten de Europese Unie: uit China, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Oneerlijke concurrentie

De online koopwoede brengt al jaren problemen met zich mee, waar de oude richtlijn voor productveiligheid (uit 2001) geen antwoord op had. Buiten de EU gelden andere regels voor producten dan erbinnen. Wie bij een webwinkel goedkoop een powerbank uit China bestelde die na het derde gebruik begon te roken, kon daarvoor niemand aansprakelijk stellen. En Nederlandse bedrijven ondervonden oneerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven die zich niet aan Europese veiligheidsregels hoefden te houden.

Handhaving komt in handen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Als die een product als onveilig aanmerkt, moeten platforms het verwijderen — evenals alle identieke producten. De NVWA gaat enerzijds af op meldingen, en anderzijds proactief op zoek winkels die de regels overtreden, vertelt de woordvoerder van Adriaansens. „We hebben echt niet de illusie dat we hiermee alle onveilige producten buiten Europa houden, maar dit is sowieso beter dan niets doen.”