Met geen asperge

In de categorie ‘dingen met asperges die niemand wil’: aspergerollade van Jumbo. Vleeswaren met 97 procent verdrietig varkensvlees, water, zout en – naast 9 toevoegingen – 1 procent gedroogde asperge. Meer dan de smaak van Cup-a-Soup verwacht je niet, maar zelfs het fabrieksaroma van asperge herken je er niet in. Je ziet geen asperge, je proeft geen asperge, waarom staat het er dan op? En dan hebben we het nog niet over het grillrandje dat niet van de grill, maar waarschijnlijk van de dextrose (suiker) komt. Jakkes, Jumbo.

