Mijn dochter Liv van vier fietst sinds kort zonder wieltjes. Gisteren ging ze met mij voor het eerst naar oma en opa op de fiets, dat ging goed. Vandaag zei ze: „Ik dacht dat ik het niet kon maar het ging gewoon goed. Ik geloofde het gewoon. Eigenlijk, als je er in gelooft is het gewoon super makkelijk.”

