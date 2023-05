De term ‘klimaatreligie’ wordt vaak gebruikt om mensen die actievoeren voor een steviger klimaatbeleid, weg te zetten. Ook religieuze mensen doen dit. Blijkbaar is ‘religie’ zelfs onder gelovigen een negatief frame geworden.

Stefan Paas is is hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht.

‘Klimaatreligie’ wordt gebruikt als sjabloon voor dogmatische houdingen, kuddegedrag en het blindelings nalopen van autoriteiten. Gek genoeg zijn deze eigenschappen juist goed vertegenwoordigd onder hen die niets willen weten van een strenger klimaatbeleid. Juist daar vind je vaak glasharde ontkenning van de feiten, en die luiden dat het klimaat ernstig opwarmt door menselijk toedoen en dat het slecht gaat met de biodiversiteit. Op sociale media duiken ‘sceptici’ en ‘kritische denkers’ als een roedel wolven op elke bijdrage van een klimaatactivist of een politicus die iets sympathieks zegt over demonstraties tegen de fossiele industrie. En wat eerbied voor autoriteiten betreft, daar kunnen die ‘kritische denkers’ ook wat van. Kritiekloos praten ze pseudowetenschappers na, herhalen ze de selectieve argumenten van niet-experts, en citeren ze obscure websites (niet zelden gefinancierd door olie of agro) als de Heilige Schrift zelf.

Daarnaast koesteren ze een vreemd soort hoop, dat het allemaal ‘vanzelf’ wel goed komt of dat de deus ex machina van ‘de techniek’ ons net op tijd zal redden van de klimaathel.

Brede wereldbeschouwingen

Willen we de term ‘religie’ per se negatief gebruiken, dan zeg ik: ‘klimaatreligie’ wordt bij uitstek aangetroffen in kringen van de zogenaamde sceptici en onder hen die koste wat kost willen vasthouden aan een planeetverwoestend verdienmodel. Het is religie op z’n slechtst: magisch en wereldvreemd denken zonder verantwoordelijkheidsbesef.

Persoonlijk zie ik ‘klimaatreligie’ liever als iets positiefs. Op hun best zijn religies brede wereldbeschouwingen met rijke intellectuele tradities en vormende gemeenschappen, vol met rituelen en opgestapelde wijsheid. Religies verbinden mensen met uiteenlopende politieke opvattingen, leeftijden, etniciteiten en opleidingsniveaus. Zij vertegenwoordigen een totaalvisie op het leven, waarbij juist ook aandacht bestaat voor dat wat we niet onder controle krijgen of nooit helemaal zullen begrijpen. Religies zijn vanouds broedplaatsen van hoop, volharding, zelfopoffering en transformatie.

De crisis waarin we ons bevinden, is ten diepste een religieuze

Natuurlijk, ook dit heeft iets van een sjabloon. Maar in het licht van de huidige grote crises is dit sjabloon nuttiger dan het afgezaagde idee dat religie irrationeel, vaag en escapistisch zou zijn. Deze stereotypering van religie, zoals in de term ‘klimaatreligie’, komt voort uit dezelfde houding die de westerse mens ertoe heeft gebracht zich op te stellen als ‘heerser en bezitter’ (Descartes) van de natuur, tot onderwerper van ‘luie en irrationele natuurvolken’ en tot kolonisator van ‘ongebruikte niemandslanden’. Het is een houding die rationaliteit versmalt tot afstandelijke analyse, gericht op winstgevendheid en overheersing. Alles moet onderworpen worden aan bewijsdrift, nut en efficiëntie. Vanuit die houding gezien is religie even nutteloos als de Noordpool en even primitief als een Amazonevolk.

Geuzennaam

‘Klimaatreligie’ zou een geuzennaam moeten zijn. Immers, de crisis waarin we ons bevinden, is ten diepste een religieuze. We leven met de gevolgen van een totaal verstoorde verhouding van de mens tot de rest van de schepping. De grote crises van de westerse samenleving (zingeving, ecologie, polarisatie, depressies, eenzaamheid, de verhouding tot ons eigen lichaam) zijn aan de wortel verbonden. De instorting van de biodiversiteit en de opwarming van het klimaat zijn daarvan de meest voelbare symptomen.

Lees ook deze column van Louise Fresco: Klimaat is religie geworden

Laten we weer religieus worden. Daarmee bedoel ik een houding van ontvankelijkheid en verbondenheid, waarin mensen hoopvol verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, de ander en al het leven op aarde. Het escapisme, magisch denken, reactionair gefoeter en (ten diepste) hopeloosheid die men vaak aantreft onder hen die niets willen weten van stevig klimaatbeleid, zou ik eerder ‘sektarisme’ noemen. Of ketterij, zo men wil.

Praat mee over dit onderwerp en stuur een brief! Wilt u reageren op een artikel? Stuur via dit formulier een brief (maximaal 250 woorden) naar de opinieredactie van NRC. Ik wil een brief sturen Als uw brief gepubliceerd wordt, dan nemen we per e-mail contact met u op. Anonieme brieven en brieven die aan verschillende media zijn gestuurd, plaatsen wij niet. De opinieredactie kan uit uw brief citeren in de zaterdagrubriek ‘Inbox van de redactie’. Opinie gAAAAABkKtynrye2rQEUu-h30KrUpwlO9WoWc0ZPb8yEap--_0o09210tKcQTytbR9xNMbPB5a8GfQ3hrDmpNt3QwRhsps2ikQ== Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u dan in voor de Vandaagnieuwsbrief opinie Laat hier uw brief achter (maximaal 250 woorden)