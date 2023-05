Kabinet na uitstel toch akkoord over uitvoering spreidingswet

Het kabinet-Rutte IV is akkoord over de uitvoering van de zogenoemde spreidingswet, die voor een eerlijkere verdeling van asielzoekers door het land moet zorgen. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) vrijdag na afloop van de ministerraad laten weten.

Een besluit over de algemene maatregel van bestuur (AMvB), onderliggende wetgeving waarmee de uitvoering van de wet wordt geregeld, werd woensdag uitgesteld en zou op zijn vroegst aankomende week in de ministerraad behandeld worden. Na „goede stappen” kwam er nu alsnog een akkoord, aldus Van der Burg.

Volgens de staatssecretaris zijn er op het moment 77.000 plekken voor asielzoekers nodig. Met de nieuwe wet worden provincies gevraagd plekken beschikbaar te stellen. Als er daarna nog onvoldoende plekken zijn kan de staatssecretaris gemeenten opleggen plekken beschikbaar te stellen. Van der Burg noemde de kans dat hij daartoe zou moeten overgaan „buitengewoon klein”.

Kritiek op uitvoerbaarheid wet

De Raad van State, maar ook uitvoerders als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het COA toonden zich kritisch over de wet. Ze bekritiseerden met name de complexiteit ervan, waardoor de wet moeilijk uitvoerbaar zou zijn. Van der Burg stelt zich op het standpunt dat een wet beter is dan geen wet en hij hoopt de uitvoerders daarvan te overtuigen. „Ik snap de kritiek van uitvoerders, maar tegelijkertijd: zonder wet is er geen uitvoering.”

De wet werd in maart naar de Tweede Kamer gestuurd, nadat Van der Burg na moeizame onderhandelingen een akkoord over de wettekst had bereikt. De Tweede Kamer zou deze week beginnen met de voorbereiding van de behandeling van de wet, maar wilde eerst de AMvB zien. Nu daarover een akkoord is, kan de wet in de Tweede Kamer behandeld worden. Of de wet in de huidige vorm wordt goedgekeurd en wanneer hij ingaat, is nog onduidelijk.

Als de Tweede Kamer akkoord gaat, gaat de wet naar de Eerst Kamer. Van der Burg wil het parlement niet tot haast manen, omdat hij zelf verschillende malen voor vertraging zorgde. Het gaat „op z’n egeltjes”, maar Van der Burg hoopt dat de wet „zo snel mogelijk” in werking treedt.

Met medewerking van Lamyae Aharouay

Lees ook dit vragenstuk: Het kabinet blijft maar worstelen met de spreidingswet