In Monaco kijken ze de grand prix vanaf balkons en jachten

De Grote Prijs van Monaco is volgens de Monegasken zelf te vergelijken met het vieren van carnaval. Je geeft je er één keer per jaar aan over en geniet er met volle teugen van, of je wil er niets van weten en je verlaat het prinsdom totdat het circus weer vertrokken is.

„Een tussenweg is er niet”, zegt sportjournalist Jurriaan van Wessem, die al 28 jaar in Monaco woont en er in 1995 in de commentaarbox bij de finish zijn eerste race zag. „De Ferrari’s van Gerhard Berger en Jean Alesi kwamen na de start in botsing met David Coulthard. Het lag direct stil.”

Zo heeft iedere Monegask – 17 procent van de 37.000 inwoners heeft een paspoort van het prinsdom – zijn eigen herinneringen aan de stratenrace. Monaco is een van de vier grands prix die in het eerste seizoen van het wereldkampioenschap, in 1950, op de kalender van de Formule 1 stond. Het voortbestaan van de race dreigde door de vercommercialisering van de sport in gevaar te komen, maar na het doen van enkele concessies is er een contract met de Formule 1 tot 2025 gesloten.

De opbouw van het stratencircuit begint al een kleine twee maanden voor de race. Van Wessem gaat voor in rondje over het parcours in aanbouw, houdt stil en geeft uitleg bij vijf iconische punten op de ‘racebaan’ van 3,3 kilometer met negentien bochten. Werklui zijn weken achtereen bezig met het bouwen van afzettingen, stoeltjes op de tribunes vastschroeven en jachten in de haven begeleiden. Tijdens het raceweekend is er plaats voor circa zestigduizend toeschouwers. Zo’n veertigduizend zien de race vanaf de tribunes, de rest kijkt vanaf jachten, balkons of behoort tot het groepje dat gratis vanaf een heuveltje achter ‘Rascasse’ zicht heeft op de twintig coureurs.

Het is niet alleen een thuiswedstrijd voor Van Wessem, maar ook voor de Nederlandse coureurs Max Verstappen en Nyck de Vries. Die zijn net als hun concurrenten Lewis Hamilton, Lando Norris, Sergio Pérez en Nico Hülkenberg woonachtig in het prinsdom, waar in 1929 op initiatief van prins Louis II de eerste race plaatsvond. De beroemde tunnel in het circuit is naar hem vernoemd. Voor even is de geboren Monegask Charles Leclerc de populairste inwoner. Maar vooralsnog heerst er een vloek voor hem op het circuit. Leclerc haalde nog nooit het podium. Misschien helpt het als hij een extra kaarsje brandt bij Saint Dévote.

Opvallende plekken bij het circuit van Monaco

De Monegasken eren Sainte Dévote, die tijdens christenvervolgingen op Corsica na een marteldood stierf en wiens overschot met een bootje in Monaco aanspoelde, ieder jaar op 26 januari met een processie. Place du Casino is het epicentrum van Monaco. Deze haarspeldbocht Grand Hotel Hairpin is hét symbool van de GP van Monaco. Deze ‘dodelijke bocht’ is vooral berucht vanwege twee ongelukken waarbij Italianen het slachtoffer waren. De Half Moon, het jacht van voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen, vormt al veertig jaar onderdeel van het decor.

1 Sainte Dévote

De Nederlandse ‘import -Monegask’ Jurriaan van Wessem gaat bij de kapel van Sainte Dévote in gedachten terug naar 25 mei 2015, toen hij daar een boeket bloemen neerlegde. In naam van zijn land- en stadsgenoot Max Verstappen, die daar een dag eerder crashte tijdens zijn debuut in Monaco. Met zijn wagen ramde hij op volle snelheid de achterkant van de Fransman Romain Grosjean en kwam vlak voor de patroonheilige met een klap tot stilstand. Van Wessem vermoedt dat Verstappen geen aandacht aan Sainte Dévote heeft geschonken. „Ik denk dat Verstappen de patroonheilige dankbaar moet zijn. Het had volledig mis kunnen gaan met hem. Gelukkig is zijn carrière daar niet in de knop gebroken.” De Monegasken eren Sainte Dévote, die tijdens christenvervolgingen op Corsica na een marteldood stierf en wiens overschot met een bootje in Monaco aanspoelde, ieder jaar op 26 januari met een processie. Prins Albert van Monaco en Charlène Wittstock brachten na hun kerkelijke huwelijk in 2011 ook bloemen naar Sainte Dévote.

2 Place du Casino

Op Place du Casino voel je in allerlei opzichten dat je in Monaco bent. Prins Charles III liet in de stadswijk Monte Carlo een casino in neo-barokke stijl bouwen dat in 1854 voor het eerst de deuren opende. Daarnaast verrees Hôtel de Paris en er recht tegenover ligt het Café de Paris. Aanvankelijk was het idee dat deze drie-eenheid de motor van de economie van het prinsdom zou worden. Zover kwam het niet. Op het beroemde plein wordt zo’n 2 procent van het bbp verdiend. Een groot deel hiervan wordt tijdens het raceweekeinde binnengehaald, als de prijs van een kopje koffie niet meer de zes euro is die wij betalen, maar drie keer over de kop gaat. Zoals vrijwel alle horeca met woekerprijzen binnen een paar dagen enorme omzetten maken. Het is dan een apart publiek dat de race vanaf het verhoogde terras van Café de Paris, de balkons van Hôtel de Paris en van de zogenoemde Tribune B (975 euro op zondag) volgt. De coureurs rijden in een razend tempo over het plein waar de Ferrari’s zich doorgaans stapsvoets bewegen.

3 Grand Hotel Hairpin

We staren vanaf het zwembad van het Hotel Fairmont naar beneden. Naar verluidt kijk je vanuit het nieuw te bouwen penthouse van Max Verstappen even verderop ook zo op de Grand Hotel Hairpin. Deze haarspeldbocht is hét symbool van de GP van Monaco. Hier komen de racewagens voor het oog – met circa 65 kilometer per uur – bijna tot stilstand om rond te kunnen draaien. De fameuze bocht is in de loop der jaren verschillende keren van naam veranderd. Tussen 1966 en 1972 namen de coureurs ‘de bocht van het oude station’, totdat op die plek het Loews Hotel werd geopend. Inmiddels omgedoopt tot het Fairmont Hotel, dat het hele jaar reclame maakt met kamers met uitzicht op de bocht die officieel Grand Hotel Hairpin heet. Boeken voor een hele week is verplicht. Het aantal ernstige ongelukken in de bocht blijft bij de Formule 1 beperkt tot wat schuivers, zoals die van Kimi Räikkönen tijdens de race van 2016. Het gaat vaker mis als toeristen voor het oog van hun eigen camera’s hun stuurmanskunsten willen showen. Hilarisch zijn de beelden van de bestuurder van een Citroën AMI die in maart van dit jaar over de kop sloeg.

4 Nouvelle Chicane

We houden even stil bij deze ‘dodelijke bocht’ die vooral berucht is vanwege twee ongelukken waarbij Italianen het slachtoffer waren. Omdat Juan Manuel Fangio en Stirling Moss voor hem met technische problemen uitvielen, reed Alberto Ascari tijdens de GP van 1955 in de 81ste ronde opeens vooraan. Toen de Italiaan met zijn Lancia D50 uit de tunnel kwam, raakte hij bij de Chicane du port de controle kwijt. Ascari dook door de strobalen de zee in. Na twintig seconden haalde het publiek opgelucht adem, toen zijn blauwe helm uit het water kwam. Zijn Lancia bleef op de bodem liggen. Licht gewond zwom Ascari naar de kant. Enkele dagen daarna verongelukte de laatste Italiaanse wereldkampioen tijdens een testrit in Monza. Hij werd 36 jaar. Twaalf jaar later eiste de bocht het tot dusver enige dodelijke slachtoffer in Monaco, toen Lorenzo Bandini de macht over zijn Ferrari verloor en over de kop ging. De wagen vloog in brand. Drie dagen later overleed Bandini. Hij is een van de 32 coureurs die tijdens een raceweekeinde in de

5 De Half Moon

Als we bij de haven aankomen doemen meteen de luxe jachten op. De Half Moon van voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen vormt al veertig jaar onderdeel van het decor. De Nederlander beleefde in 1983 de GP voor het eerst vanuit zijn jacht in de haven, waar tijdens het raceweekeinde zo’n zevenhonderd ligplaatsen zijn. Bleekemolen heeft de ambiance in Port Hercule gedurende vier decennia volledig zien veranderen. Maar zijn jacht ligt nog vrijwel op dezelfde plek bij het zwembad, op slechts vijf meter van het circuit. Het is yacht viewing in optima forma. Voorheen betaalde Bleekemolen enkele tientjes aan de havenmeester, maar inmiddels moet er duizenden euro’s per dag aan liggeld worden betaald aan de overheid. Bleekemolen ontvangt zo’n vijftig gasten per dag, die met een tender vanaf de kant naar het jacht worden vervoerd. Want van ’s ochtends vroeg tot aan het begin van de avond mag niemand vanaf de boot de kade op. De zestien meter lange Half Moon is met vier slaapvertrekken zeer bescheiden naast de miljoenenjachten. Zoals het cruiseschip Le Lyrial – beter bekend als The Holland Boat. Dat 142 meter lange schip beschikt over twee restaurants, een theater, een spa, een pooldeck en luxe suites die 10.000 euro per persoon kosten. De race bekijken de gasten op zondagmiddag met een glaasje champagne vanuit het onderkomen van de Monaco Dance Academy.