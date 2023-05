Toen China het in 1969 met de Sovjet-Unie aan de stok had, kreeg partijvoorzitter Mao het advies hulp te zoeken bij de Verenigde Staten. Dat was een gewaagd voorstel: de VS en China hadden sinds de vestiging van de Volksrepubliek in 1949 geen contact met elkaar.

De VS stonden open voor toenadering, want, dacht Washington, het is verstandig om in een conflict tussen Moskou en Beijing de zwakkere partij te ondersteunen. Dus vloog nationaal veiligheidsadviseur Henry Kissinger in het geheim naar China.

De reis markeerde het begin van nieuwe betrekkingen tussen China en de VS, het grootste succes van de man met de diepe stem die in 1923 in Beieren was geboren en in 1938 naar de VS was gevlucht.

Henry Kissinger. Academicus, minister, adviseur. Er is op dit moment niemand op de wereld met meer diplomatieke ervaring dan hij, schreef The Economist over de man die zaterdag honderd wordt. De über-diplomaat is ook zeer omstreden. Hij wordt door mensenrechtenactivisten al jaren verguisd als oorlogsmisdadiger, onder andere voor zijn rol in de Vietnamoorlog.

Na de toenadering tot China zette Kissinger in op ontspanning met de Sovjet-Unie. Hij zocht naar een machtsevenwicht tussen de grootmachten en wel zo dat de VS betere betrekkingen had met Moskou en Beijing dan Moskou en Beijing onderling hadden. Zo hadden de VS de meeste invloed.

Ontmoeting van Mao en Henry Kissinger in 1973 in Beijing. Foto Bettmann Archive

Het is de belangrijkste driehoeksrelatie ter wereld. En juist nu wordt in die driehoek weer gezocht naar nieuwe verhoudingen. Het balance-of-power-denken is terug en daarmee maakt Kissinger een comeback, schreef zijn biograaf Niall Ferguson.

Er gaat geen week voorbij zonder schermutseling tussen het Westen en China. Zondag rondden de G7-landen hun top in Hiroshima af met een kritische verklaring over China. Ze hekelden het Chinese optreden in de Zuid-Chinese Zee, veroordeelden de schending van mensenrechten en waarschuwden voor economische dwang. Dat had Beijing eerder gehoord. Erger was wellicht dat de G7 de anti-Chinese boodschap verkondigde in Japan, China’s grote tegenstander in de regio. Maandag riep Beijing de Japanse ambassadeur ter verantwoording.

Dinsdag borrelden irritaties op tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en China. Tijdens een persconferentie in Beijing met Wopke Hoekstra hekelde Qin Gang de inlichtingendienst AIVD, die China een „bedreiging” heeft genoemd. De ministers verschilden ook van mening over Oekraïne.

Intussen schuift Rusland onder druk van de oorlog steeds verder op in de richting van China – veel keus heeft Moskou niet.

Om evenwicht tussen de twee grootmachten te handhaven moeten de VS steeds weer testen hoever de Chinese ambitie gaat

Hoe beoordeelt Kissinger de verschuivingen? The Economistsprak acht uur met hem. „We zijn op weg naar een confrontatie tussen de grootmachten… beide kanten zijn ervan overtuigd dat de ander een strategisch gevaar vormt. […] In zo’n situatie is het logisch om te proberen voorop te lopen, technologisch en materieel. Zo kan een situatie ontstaan waarin een kwestie uitgroeit tot een confrontatie over de relatie in zijn geheel. Dat is het grootste probleem op dit moment. En met een kwestie als Taiwan, waar concessies erg moeilijk zijn omdat het gaat om fundamentele principes, wordt de situatie nog gevaarlijker.”

Vraag is natuurlijk hoe onheil afgewend kan worden? Verdiep je in China, zegt hij. Het land is niet uit op Hitleriaanse verovering van de wereld. Wél kan het snel sterker worden dan de VS en daar moeten de VS zich op voorbereiden.

Om evenwicht tussen de twee grootmachten te handhaven moeten de VS steeds weer testen hoever de Chinese ambitie gaat. De supermachten kúnnen vreedzaam naast elkaar bestaan, denkt hij, maar succes is niet gegarandeerd. De VS moeten daarom militair sterk genoeg zijn om een confrontatie op te vangen.

Zijn belangrijkste advies is misschien wel te erkennen dat China eigen belangen heeft, al zal dat voor China-hardliners moeilijk te verteren zijn. Daarnaast stelt hij voor om vertrouwen te herstellen en niet steeds weer meningsverschillen op te sommen. Taiwan zouden de grootmachten moeten bespreken in permanente diplomatieke werkgroepen.

Henry Kissinger. Soms is zijn verdienste dat hij voor de hand liggende dingen heel duidelijk zegt, met het gewicht van decennia ervaring en in de wetenschap dat naar hem geluisterd wordt. En het kan geen kwaad dat een man van formaat een uitweg uit de escalatie zoekt. Wie zal die rol straks vervullen?

Redacteur geopolitiek Michel Kerres schrijft hier om de week over de kantelende wereldorde.

