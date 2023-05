Hof legt 11,5 jaar cel en tbs op voor doodschieten Bas van Wijk

De 23-jarige Samir el Y. is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van elf jaar en zes maanden en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van Bas van Wijk. El Y. werd veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag - het doden om een ander strafbaar feit te verbergen. In de zomer van 2020 probeerde Van Wijk te voorkomen dat een horloge van een van zijn vrienden werd gestolen, waarop hij werd neergeschoten.

Het Hof acht bewezen dat de schietpartij op 8 augustus 2020 bij een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam tot doel had de horlogeroof te vergemakkelijken, wat strafverzwarend werkte. In 2021 werd El Y. veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging, nadat achttien jaar cel en tbs tegen hem was geëist.

Een vormfout van het OM leidde ertoe dat El Y. in eerste instantie alleen werd veroordeeld voor doodslag in plaats van het juridisch zwaarwegender gekwalificeerde doodslag. Justitie ging vervolgens in beroep. Volgens het Hof schoot El Y. Van Wijk inderdaad dood om het horloge te stelen. In hoger beroep had het OM een celstraf van zestien jaar en tbs met dwangverpleging geëist.

Op 8 augustus 2020 ontstond op een steiger in het recreatiegebied De Oeverlanden in Amsterdam een ruzie tussen de vriendengroepen van Van Wijk en van Samir el Y. El Y. probeerde het horloge van een vriend van Van Wijk te stelen. Van Wijk probeerde dat te voorkomen, waarna El Y. op hem schoot en hem in zijn borst en been raakte. Van Wijk overleed ter plaatse en El Y. sloeg met het horloge op de vlucht.

Correctie (26 mei 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de nabestaanden van Van Wijk in hoger beroep gingen. Dat is juridisch niet mogelijk. Het OM was de procespartij die in hoger beroep ging. Dat is hierboven aangepast.