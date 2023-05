Hoe een advertentie van Harry de Winter bijna drie maanden na zijn dood in de krant belandde

‘75 jaar Israël. Wie hangt de slingers op?” Die vraag werd gesteld in een advertentie die deze vrijdag te lezen was in verschillende kranten, waaronder NRC. Een antwoord op de vraag kregen lezers niet. De naam onder de tekst – Harry de Winter – deed niets af aan het mysterieuze karakter van de advertentie: de programmamaker en producent overleed begin maart. Hoe belandde zijn advertentie postuum in de krant?

Naast zijn geboorte- en sterfdatum, stond bij De Winters naam ook zijn functie vermeld als medeoprichter van Een Ander Joods Geluid (EAJG) – een actiegroep die in 2001 door prominente Nederlandse Joden in het leven werd geroepen om het publieke debat en de kritische meningsvorming rond de staat Israël te bevorderen en vredesinitiatieven te ondersteunen.

Stichting De Initiatieven plaatste deze vrijdag een advertentie in NRC in naam van Harry de Winter

Bij navraag blijkt EAJG niet bij de advertentie betrokken te zijn geweest. Voorzitter Jaap Hamburger zegt telefonisch te vermoeden dat de tekst gebaseerd is op een uitspraak die De Winter deed in Het beloofde land, een programma dat in april werd uitgezonden in het kader van het 75-jarige bestaan van de staat Israël. Voor zijn overlijden werkte De Winter nog mee aan een interview voor het programma. „Het feit dat er een plek op aarde is waar – als het erop aankomt – Joden naartoe kunnen, vind ik een reden voor een feest”, zei hij in de eerste aflevering. „Hoe ze het huis ingericht hebben en de versieringen aangebracht hebben… Daar doe ik niet aan mee. Ik vind het een drama.”

Linker- én rechterhand

Dat de advertentie een kritische noot plaatst bij het 75-jarige bestaan van de staat Israël lijkt dus helder. Maar wie de tekst in een advertentie heeft verwerkt en verspreid, weet Hamburger verder niet. „Eén ding kan ik je in elk geval met duizend procent zekerheid zeggen”, zegt Hamburger: „Hij is niet afkomstig van mij.”

Ook Harry’s broer Micha de Winter zit niet achter de advertentie, maar hij heeft wel een idee waar die vandaan komt. „Voor zover mij bekend is dit afkomstig van Stichting De Initiatieven”, schrijft hij in een mail. Zijn broer was medebestuurder van deze stichting, die initiatieven ondersteunt „met een algemeen maatschappelijk of cultureel belang”.

Inderdaad, bevestigt Gerda Boerboom („jarenlang de linker- én rechterhand van Harry, ook nu nog, na zijn dood”) telefonisch: Stichting De Initiatieven zit achter de mysterieuze advertentie. „Harry heeft in zijn testament een legaat gelaten aan Stichting De Initiatieven, waarmee hij regelmatig aandacht wil vragen voor dingen die hem na aan het hart lagen.” De Winter verwierf in de jaren negentig een privévermogen van 60 miljoen gulden met de verkoop van zijn productiebedrijf IDTV. Het was zijn wens dat de postume advertentieteksten een beetje zouden „schuren”, vertelt Boerboom – zo ook de advertentie die afgelopen vrijdag in de krant stond. En, niet onbelangrijk: we kunnen er zeker meer verwachten.

