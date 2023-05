Het Uur met gedragswetenschapper Ben Tiggelaar

Ons gedrag veranderen is moeilijk, het kost veel energie, tijd en inspanning. Dat is een wat ongemakkelijke boodschap in een tijd waarin we ons razendsnel moeten aanpassen aan grote problemen zoals de klimaatcrisis, maar gedragswetenschapper Ben Tiggelaar heeft wel wat tips. Pieter van der Wielen praat met de bestsellerauteur Tiggelaar over hoe we ons brein moeten ‘lokken’ naar beter gedrag. Hoe niet alleen motivatie maar juist ook de omgeving daarin essentieel is (en er soms dus ook een overheid nodig is om menselijk gedrag te veranderen). Over het belang van bescheidenheid bij ‘succes’ in het leven, omdat toeval er vaak een grote rol in speelt, en waarom de echte ‘self-made man’ of ‘self-made woman’ eigenlijk niet bestaat. En over zijn eigen kijk op een geslaagd leven en de levenslessen die hij volgt.

Dit was de laatste aflevering van Het Uur van dit seizoen. We zijn er weer vanaf 1 september, tot dan!