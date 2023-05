Einde van de acceptgiro: het gele betaalpapier dat werd ingehaald door online betaaldiensten

De acceptgiro is bezig aan zijn laatste dagen. Het gele betaalpapier wordt per 1 juni niet meer verwerkt. Eigenaar Currence riep organisaties al vanaf februari op geen acceptgiro’s meer te versturen. Het gebruik liep de afgelopen jaar sterk terug onder invloed van de opkomst van online betaaldiensten zoals de automatische incasso, iDeal en andere betaalverzoeken.

Het betaalmiddel werd in 1977 ingevoerd en beleefde zijn hoogtijdagen medio jaren negentig. In 1995 werden er ruim 300 miljoen acceptgiro’s per jaar verwerkt, de afgelopen maand lag dat aantal rond de 85.000. Het overgrote deel van de acceptgiro’s werd volgens de Nederlands Betaalvereniging de afgelopen tijd al niet meer teruggestuurd, maar gebruikt om online te betalen. De acceptgiro kon door organisaties worden gebruikt als een voorbedrukt betaalverzoek, met betaalgegevens van de ontvanger en afzender.

Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland ontwikkelde een alternatief, ‘mijn eenmalige gift’, dat direct naar het goede doel kan worden gestuurd, in plaats van naar de bank. De organisatie, waarin tachtig goede doelen verenigd zijn, vreesde teruglopende inkomsten door de afschaffing van de acceptgiro.

Bredere trend

Banken bieden nog wel de mogelijkheid om te betalen via een overschrijvingskaart. De overheid maakt gebruik van betaalinformatie, waarin alle noodzakelijke gegevens staan om een factuur, bijvoorbeeld van de Belastingdienst, te betalen.

Het einde van de acceptgiro past in een bredere trend waarin betalingsverkeer steeds vaker digitaal geschiedt. Op veek plekken is het niet langer mogelijk met contant geld te betalen.

Correctie (26 mei 2023): in een eerdere versie van dit artikel stond op de foto een overschrijvingsboekje in plaats van een acceptgiro afgebeeld. Die afbeelding is door de huidige foto, waar wel een acceptgiro op staat, vervangen.