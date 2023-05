Eerste commerciële jet mijlpaal China

Deze zondag vliegt de Comac C919 voor het eerst met betalende passagiers van Shanghai naar Beijing. Een grote stap voor China, dat ruim een decennium heeft gewerkt aan het toestel, dat het allereerste Chinese vliegtuig is dat wordt ingezet op commerciële vluchten.

Het is zo’n mijlpaal voor China dat het een speciale postzegel wijdt aan de C919. Het was het eerste signaal dat de vlucht zou plaatsvinden: op de zegel staat 28 mei als datum.

China zet met de C919 een potentiële concurrent in de markt voor het Amerikaanse Boeing en het Europese Airbus, twee giganten die oppermachtig zijn in de vliegtuigindustrie.

De C919 is in Shanghai geproduceerd door het staatsbedrijf de Commerciële Vliegtuigmaatschappij van China. Het heeft één middengang en biedt plaats aan 164 passagiers. Het is voor Beijing net zo’n doorbraak als de eerste geproduceerde auto van een Chinees merk, in 1958. Die auto, De Rode Vlag, was toen vooral gebaseerd op Russische technologie.

De C919 maakte zijn eerste testvlucht in 2017 en werd in september 2022 gecertificeerd door de Burgerluchtvaartassociatie van China, de CAAC, een staatsbureau voor de regulering van de luchtvaart.

Er is veertien jaar aan het toestel gewerkt. Na zo’n honderd uur van testvluchten wordt het zondag officieel in gebruik genomen door de Chinese luchtvaartmaatschappij China Eastern, dat zijn thuisbasis heeft in Shanghai.

Westers bouwpakket

Het toestel is in zijn huidige vorm een bouwpakket van vooral Amerikaanse en ook Europese onderdelen. Zo komt de motor van CFM International, een samenwerkingsverband tussen het Amerikaanse GE Aviation en het Franse Safran Aircraft Engines. Het landingsgestel, de vluchtrecorder, de vluchtradar en veel andere onderdelen komen van de Amerikanen. Het enige dat echt ‘made in China’ is, zijn de staart, de vleugels, de romp en een deel van het radarsysteem.

Pikant is dat China er eerder juist van werd beschuldigd dat het tussen 2010 en 2015 massaal en met inzet van alle middelen technologie gestolen te hebben van bedrijven als GE Aviation en Safran.

Maar die mogelijke spionage en diefstal van intellectueel eigendom hebben er tot nu toe nog niet toe geleid dat het vliegtuig nu zonder essentiële onderdelen van die buitenlandse leveranciers gebouwd kan worden.

Alleen staart, vleugels, romp en deel radar C919 zijn echt ‘made in China’

Dat maakt het Chinese vliegtuig wel meteen heel kwetsbaar: Wat als Amerika besluit om op een gegeven moment sancties op te leggen aan de Amerikaanse bedrijven die nu de onderdelen voor de C919 leveren? Dat kan de VS doen als China wapens aan Rusland levert, maar ook als verdere levering van onderdelen beschouwd wordt als een bedreiging van de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

Het is de bedoeling dat in eerste instantie vooral de grote Chinese luchtvaartmaatschappijen de toestellen gaan kopen en gebruiken. Veel keuze hebben die ook niet, want de overheid heeft een meerderheidsbelang in de drie grootste Chinese luchtvaartmaatschappijen China Eastern, Air China en China Southern. Daardoor kan de overheid min of meer opleggen dat de maatschappijen van deze Chinese partij moeten kopen, en niet of minder van buitenlandse.

Dat is bovendien een trend die ook zichtbaar is bij de aankoop van bijvoorbeeld treinen en medische apparatuur voor ziekenhuizen: China wil niet meer dat hier buitenlandse namen op staan, zelfs niet als die producten in China zelf zijn geproduceerd.

305 toestellen besteld

Comac gaf eind 2022 aan dat het bedrijf al 305 bestellingen voor de C919 had ontvangen. De Boeing 737, een vergelijkbaar vliegtuig, werd volgens de Duitse denktank Merics maar 116 keer besteld.

Het is de bedoeling dat in 2025 ongeveer 10 procent van de Chinese vliegtuigmarkt in binnenlandse handen is. De overgang gaat geleidelijk, ook omdat het personeel nog moet leren om met de nieuwe vliegtuigen om te gaan.

Maar de trend is duidelijk: Chinese maatschappijen moeten in de toekomst vooral met Chinese toestellen vliegen. Dat maakt China weer een grote stap minder afhankelijk van Amerika. Al het industriebeleid van Beijing is erop gericht om de wereld wel meer afhankelijk te maken van China, maar China juist minder afhankelijk van de rest van de wereld.

Over export van het nieuwe toestel wordt op dit moment nog niet gesproken, maar een mogelijke vervolgstap zou kunnen zijn dat China de toestellen tegen een zachte prijs aan ontwikkelingslanden zal gaan verkopen, om zo die markt te veroveren op concurrenten Airbus en Boeing. China zal daartoe pas overgaan als het vliegtuig zich eerst in China zelf heeft bewezen.