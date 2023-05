Duitsland vraagt zich af: zijn wegblokkades voor het klimaat terreurdaden?

De activisten van de ‘Letzte Generation’ vinden dat ze, zittend op de Autobahn, met hun handen vastgelijmd aan het asfalt, vreedzaam demonstreren. De Duitse justitie noemt de actiegroep een ‘criminele organisatie’, zoals ook drugsbendes dat zijn, of recent de ‘Reichsbürger’ die wapens verzamelden om een coup te plegen. Woensdagochtend deed justitie een inval in vijftien woningen van activisten van de Letzte Generation in zeven deelstaten.

Het was woensdag de tweede keer in korte tijd dat de activisten van hun bed werden gelicht. De omgang met de activisten van de ‘Letze Generation’, die sinds anderhalf jaar straten en snelwegen blokkeren om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis, verhardt zienderogen. Op maandag noemde bondskanselier Olaf Scholz (SPD) de activisten „völlig bekloppt”, „helemaal getikt”.

In reactie op de huiszoekingen zei een woordvoerder van VN-secretaris-generaal António Guterres in New York dat „klimaatactivisten beschermd moeten worden”, omdat de „morele stem van jonge mensen” ook in „de donkerste dagen blijft vasthouden aan haar doel”.

De huiszoekingen gingen uit van het OM in München, afdeling ‘extremisme en terrorisme’. In Beieren, waar de CSU regeert die nog iets conservatiever is dan zusterpartij CDU, wordt van meet af aan harder tegen de activisten opgetreden dan in andere Duitse deelstaten. In december werden enkele activisten na een actie voor een paar weken in ‘preventieve hechtenis’ genomen, dus zonder veroordeling tot twee maanden vastgezet, om te voorkomen dat ze de acties ook tijdens de kerstdagen zouden voortzetten. De voorzitter van de Beierse CSU-fractie in de Bondsdag, Alexander Dobrindt, noemde de activisten destijds de „klimaat-RAF”, naar de extreem-linkse Rote Armee Fraktion die in de jaren zeventig, tachtig en negentig terreuraanslagen pleegde. In Berlijn, ter vergelijking, werden tot nu toe maximaal twee dagen ‘preventieve hechtenis’ uitgedeeld.

Pop-up: ‘doneren is strafbaar’

Op woensdag werden niet alleen woningen doorzocht, maar ook websites uit de lucht gehaald en bankrekeningen geblokkeerd. Op de website van de Letzte Generation verscheen een groot pop-up-venster waarin wordt gesteld dat de club een „criminele organisatie” is en dat ook geld doneren aan een dergelijke groep strafbaar is. Inmiddels is de tekst door justitie aangepast; er is immers nog geen oordeel geveld. De Letzte Generation heeft een nieuwe website opgezet en een nieuw rekeningnummer geopend. Volgens de aanklacht zamelde de klimaatgroep geld in om strafbare feiten te plegen – naar verluidt gaat het om 1,4 miljoen euro aan donaties.

Deze week deden de autoriteiten invallen bij klimaatactivisten, zoals hier in Berlijn. Er loopt een onderzoek naar de financiering van protesten door de klimaatgroep Letzte Generation (Laatste Generatie). Foto Christoph Soeder/AP

Juristen zijn kritisch op de actie van het Beierse OM. De voorzitter van de advocatenvereniging Peer Stolle noemde de actie in gesprek met nieuwsagentschap RND „politiek strafrecht in zuiverste vorm”. Om een ‘criminele organisatie’ te zijn moet die het plegen van strafbare feiten als doel hebben. Strafbare feiten die bovendien een gevaar voor de openbare veiligheid moeten zijn. Stolle en veel andere juristen betwijfelen of aan die twee voorwaarden wordt voldaan: de Letzte Generation blokkeert straten niet als doel op zich, maar om maatregelen tegen de klimaatcrisis af te dwingen. Bovendien is het blokkeren van straten geen enorm gevaar voor de veiligheid. De Berlijnse rechter Thomas Fischer redeneerde daarentegen dat op de ‘ongeoorloofde dwang’ die de actievoerders uitoefenen met het blokkeren van wegen tot twee jaar celstraf staat, en daardoor als een ernstig genoeg strafbaar feit kan gelden.

De hand van een activist die zichzelf vastlijmde aan het asfalt en door de politie ‘vrijgebeiteld’ werd. Foto Markus Schreiber/AP

In een commentaar in de linkse krant TAZ concludeerde de Berlijnse jurist Johannes Eisenberg dat de Beierse justitie wordt gebruikt in de verkiezingscampagne van CSU-partijleider Markus Söder, die in oktober herkozen wenst te worden met een rechts programma. Een aantal CSU-prominenten was begin mei nog op bezoek bij de gouverneur van Florida en presidentskandidaat Ron DeSantis.

Lees ook dit artikel over de Letzte Generation in Berlijn: Met secondelijm vast aan het asfalt voor het klimaat

Maar ook als justitie niet direct opdracht kreeg van de CSU-burelen, zoals jurist Eisenberg schrijft, is harde taal over de Letzte Generation al lang iets waar politici kiezers mee denken te kunnen behagen. CDU-voorzitter Friedrich Merz noemde de activisten deze week „misdadigers en geen gesprekspartners”. De binnenlandse veiligheidsdienst vindt de Letzte Generation niet extremistisch. Maar de christen-democraten dringen erop aan om dat oordeel te herzien. CDU-Bondsdaglid Christoph de Vries zei donderdag in dagblad Die Welt dat hij het op zijn plaats vindt om de klimaatactivisten met „de middelen van de inlichtingendiensten” in de gaten te houden.

Sterker door harde optreden

In het debat over de activisten en hun methodes verdwijnen hun eisen snel naar de achtergrond, terwijl die niet zo buitenissig zijn. De Letzte Generation eist goedkoop openbaar vervoer, een snelheidslimiet op Duitse snelwegen en een ‘burgerraad’, een commissie van burgers die meepraat over klimaatmaatregelen. Het doel is dat Duitsland zich houdt aan het klimaatakkoord van Parijs – wat de Duitse regering ook heeft ondertekend. Alleen staat het klimaat voor de regering-Scholz deze dagen bepaald niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Een rigoureus plan van de Groenen om nieuwe verwarmingen op fossiele brandstoffen vanaf 2024 te verbieden en in plaats daarvan alleen nog maar warmtepompen in te bouwen, werd door coalitiepartners SPD en FDP effectief gesaboteerd.

De klimaatactivisten zelf denken dat ze sterker worden door het harde optreden tegen hen. De afgelopen dagen waren er in verschillende steden kleine optochten om solidariteit met de Letzte Generation te uiten. Woordvoerder Aimée van Baalen (23): „We zullen van ons recht om vreedzaam te demonstreren gebruikmaken totdat de regering zich wel aan haar eigen klimaatwetten houdt.”

Extinction Rebellion Streep door gebiedsverbod De rechtbank in Den Haag heeft het gebiedsverbod van vijf klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) voor de A12 in Den Haag dinsdag opgeheven. De verboden waren in januari opgelegd om een blokkade van de snelweg te verhinderen, maar de rechter vond de maatregel disproportioneel. Voorafgaand aan de protestactie waren al zes activisten aangehouden. Deze zaterdag protesteert Extinction Rebellion opnieuw op de A12 in Den Haag, waar de actievoerders aankomen na een dagenlange voettocht die afgelopen zondag begon in Arnhem. Ze eisen dat het kabinet een einde maakt aan de subsidies op fossiele brandstoffen die grote bedrijven opstrijken. Die zouden oplopen tot 30 miljard euro per jaar. Ook de vijf activisten wier gebiedsverbod nu is opgeheven, zijn van plan aan dat protest deel te nemen.