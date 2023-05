Directeur De Balie Yoeri Albrecht maakt excuses voor aanvliegen journalist

Yoeri Albrecht, directeur van debatcentrum De Balie, heeft zich vrijdag verontschuldigd omdat hij donderdag de microfoon uit de handen van een journalist heeft gerukt en hem heeft belaagd. Dat is te zien op beelden op sociale media die vrijdag zijn gepubliceerd . Het incident vond plaats voor de deur van De Balie aan het Leidseplein te Amsterdam.

Daar presenteerde burgemeester Femke Halsema een Russische tank die door Oekraïense soldaten is gesloopt in de oorlog. Critici vonden dat de stad partij kiest in het conflict door de tank samen met De Balie tentoon te stellen. Journalist Robert Scholte van het linkse YouTube-kanaal Left Laser vraagt na de presentatie aan Albrecht of hij „projectfinanciering uit de Navo” heeft. Daarop loopt Albrecht weg, terwijl de journalist zegt: „Maar even serieus open kaart, hier voor het debatcentrum De Balie.” Daarop greep Albrecht hardhandig de microfoon en vloog hij de journalist aan.

Albrecht schrijft in zijn verontschuldiging: „Ik had nooit zo moeten reageren op deze journalisten. Hiervoor bied ik mijn excuses aan. Het is van groot belang dat journalisten hun werk kunnen doen en met respect in gesprek blijven.” Thomas Bruning, de algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, schreef op Twitter: „Wat hieraan vooraf is gegaan weet ik niet, maar wat ik hier zie is onbegrijpelijk en kwalijk. Van journalisten blijf je af.”

Scholte zegt telefonisch tegen NRC: „Albrecht vond het niet fijn, dat kan, maar de journalistiek bijt wel eens.” Volgens Scholte is het „opmerkelijk, dat iemand die zich de hele tijd beroept op persvrijheid, zoiets doet.” Eerder plaatste Left Laser een schertsende tweet: „Normaal gedrag voor de directeur van een debatcentrum.”