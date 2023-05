Na bijna dertig jaar advocaat zijn is Hendrik Jan Biemond toe aan iets nieuws

Waar kunnen we Hendrik Jan Biemond van kennen?

De 54-jarige Biemond is een van de bekendste corporate-strafrecht-specialisten van Nederland en tot voor kort partner bij Allen & Overy. Eind jaren negentig verdedigde hij met succes effectenhandelaar Eddy Swaab in de omvangrijke Clickfondszaak, waarna hij in 2002 officier van justitie werd bij het OM. Na vijf jaar keerde hij terug in de advocatuur als partner bij Allen & Overy.

Sindsdien stond Biemond talloze grote bedrijven bij in een strafproces. Zo behartigde hij onlangs nog de belangen van de gearresteerde Jumbo-topman Frits van Eerd, als huisadvocaat van het concern. Ook was hij tussen 2018 en 2022 namens de PvdA gemeenteraadslid in Amsterdam.

Waarom is hij in het nieuws?

Biemond stapte in stilte op bij Allen & Overy en heeft zich laten uitschrijven als advocaat bij de Nederlandse orde van advocaten, ontdekte Het Financieele Dagblad. Vanuit zijn vakantiehuis in Italië bevestigde Biemond de berichten, die vervolgens de krant haalden. Tot zover het ‘vertrek in stilte’ van de advocaat, die zei na bijna dertig jaar toe te zijn aan iets nieuws. Wat precies, weet hij zelf ook nog niet.

De afgelopen jaren kwam Biemond als politicus ook op andere manieren in de schijnwerpers te staan. Geruchtmakend was zijn protest tegen het wettelijke boerkaverbod in 2019. Tijdens de Pride Amsterdam tooide Biemond zich als zelfbenoemde ‘Burqa Queen’ in een gele niqaab, wat hem op kritiek kwam te staan binnen zijn eigen PvdA.

Zette hij zich bij Allen & Overy niet ook in voor gelijkheid en diversiteit?

Jazeker! In maart 2021 werd Biemond benoemd tot Diversity & Inclusion partner bij Allen & Overy Europe. In die functie wilde Biemond de „dominantie van de witte heteromannen-cultuur” binnen de organisatie doorbreken. Biemond, zelf homoseksueel, zei in een interview met HR-platform Chro dat die cultuurverandering actief moet worden bewerkstelligt. „We dachten altijd ‘Ach, die cultuur verandert wel. Als er maar genoeg mensen met een bi-culturele achtergrond rondlopen’. Zo is het dus niet”, aldus Biemond. Zijn oplossing? Veel praten over inclusiviteit – want daar leer je van. „Cultuurverandering vergt een lange adem.”

Ondertussen kondigde Allen & Overy zondag aan te fuseren met Shearman & Sterling, hoe zit dat precies?

De samenvoeging van het Britse Allen & Overy en Amerikaanse Shearman & Sterling zal leiden tot een van de grootste advocatenkantoren ter wereld, met een gecombineerde omzet van 3,4 miljard dollar (3,15 miljard euro). De deal is nog niet helemaal rond, eerst moeten de partners van de kantoren nog akkoord gaan. Als dat gebeurt, gaan de kantoren verder onder de naam Allen Overy Shearman Sterling. Beide kantoren willen met de transatlantische fusie hun klanten beter bedienen in een „steeds meer complexere juridische, regelgevende en geopolitieke omgeving”, aldus de kantoren in een verklaring. Allen & Overy probeerde in 2019 al eens te fuseren met het Amerikaanse O’Melveny & Myers, terwijl fusiegesprekken tussen Shearman & Sterling en het transatlantische Hogan Lovells afgelopen maart op niets uitliepen. Bij het gecombineerde kantoor komen zo’n 3.900 advocaten in dienst, verspreid over 49 kantoren. Biemonds vertrek lijkt overigens los te staan van de fusieplannen.

In afwezigheid van columniste Marike Stellinga, die met schrijfverlof is, kiest NRC elke zaterdag een persoon van de week.