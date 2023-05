De opvallendste albums van deze week: Adèle Charvet, Overmono, Juanes, Sufjan Stevens en het Huelgas Ensemble

Klassiek

●●●●●

Adèle Charvet & Le Consort Teatro Sant’Angelo





Diep doorvoelde vreugde, woede of verdriet is de leidraad in de barokaria’s die mezzosopraan Adèle Charvet uitkoos voor haar album ‘Teatro Saint’Angelo’. Ze adement stuk voor stuk drama waar je ook drie eeuwen daarna nog helemaal in kan meegaan. Dit is zo’n album waarbij je na afloop een minuut of tien onder een deken van stilte blijft liggen en dan met een weldadige zucht op replay drukt. Lees de hele recensie.

Dance

●●●●●

Overmono Good Lies





Met hun debuutalbum ‘Good Lies’ maakt het Welshe duo Overmono een zegetocht langs waardering en vijfsterrenrecensies. De broers Ed en Tom Russell worden geprezen om hun opzwepende dance en sierlijke motieven. Maar al hebben de nummers een aantrekkelijke klank en waaieren de instrumentaties mooi uit voordat de ritmes toeslaan, hun stijl heeft valkuilen. Lees de hele recensie.

Klassiek

●●●●●

Huelgas Ensemble o.l.v. Paul van Nevel Ludwig Daser: Polyphonic Masses





In de wereld van de Oude Muziek heerst archiefkoorts. Op dit album staan twee missen van de zestiende-eeuwse Ludwig Daser. Het klinkt bij het Huelgas Ensemble soms alsof je naar de partituur zelf aan het luisteren bent. Lees de hele recensie.

Latin rock

●●●●●

Juanes Vida Cotidiana





Ken je zanger Juanes nog? Zomerhitjes, het dansbare midden van rock en pop, latin ritmes, en dan alles verdund. Beetje braaf, best leuk. Zijn album ‘Vida Cotidiana’, ‘dagelijks leven’, is de terugkeer naar zijn typische latin rock. Het is een veilig, zalvig album dat wordt ontsierd door soms gewoonweg lelijke instrumentatie. Lees de hele recensie.

Neoklassiek

●●●●●

Sufjan Stevens Reflections





Om een echte fan te zijn van Sufjan Stevens heb je een brede smaak nodig. Zijn nieuwste album toont een nieuw facet van zijn muzikaliteit: ‘Reflections’ is een pianoballet, volledig instrumentaal, gecomponeerd door Stevens voor twee piano’s. Het klinkt intuïtief, speels en een beetje mijmerend. Lees de hele recensie.