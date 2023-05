Vlak voor onze vakantie las ik het recept voor de lavassla van cru en ik was meteen gegrepen. De vier lavasplanten in de tuin waren op dat moment nog prachtig zonder slakkenvraat. Na een forse snoeibeurt ging ik aan de slag, de vlezige stengels laten zich goed pureren in de blender. De olie werd helgroen en het resultaat was heerlijk. De dressing was intens van smaak en kleur. Het gebruik van de kookthermometer vond ik erg handig voor de olie. Er mag wat minder eiwit in. Of ik heb het te lang gemixt, waardoor het een meer dan lobbig resultaat werd. We zouden het de dag daarna eten, maar helaas was ik de volgende ochtend goed ziek door Covid. Alle mooie sla naar onze dankbare kippen. Ik heb dus niet het eindresultaat kunnen proeven. Ik vroor de dressing in, maar de saus schiftte tijdens het ontdooien. De dressing is fors van smaak. Jammer van al het werk want er is heel veel afwas na het maken van dit recept, de keuken was een grote ravage! Volgend jaar waag ik een nieuwe poging.

Lees ook het meegekookte recept (2022)