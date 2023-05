Belgische hulpverlener Vandecasteele na bijna anderhalf jaar in Iraanse gevangenis op vrije voeten

Na bijna anderhalf jaar gevangenschap in Iran is de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele (42) vrijgelaten en onderweg naar België. Dat meldt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag, aldus media in België. Zijn vrijlating is inzet van een diplomatiek spel tussen België en Iran, en gaat ten koste van vrijlating van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die in België vastzat omdat hij een terroristische aanslag plande in Parijs.

Dankzij de deal ontloopt Vandecasteele veertig jaar celstraf en 74 zweepslagen, het vonnis dat de Iraanse rechtbank vorig jaar uitsprak. In een besloten schijnproces bevond ze de Belg schuldig aan spionage, samenwerking met vijandige overheden en witwaspraktijken.

Om de vrijlating van Vandecasteele was veel te doen in België. In januari demonstreerden ruim duizend actievoerders om de kwestie onder de aandacht te brengen. Een uitleveringsverdrag tussen België en Iran kwam onder druk te staan nadat de Iraanse oppositie zich ertegen verzette. Assadi mocht niet vrijkomen, vond ze, omdat de aanslag die hij beraamde was gericht op de oppositie zelf. Uiteindelijk schoof het Belgische Hof dat aan de kant, met als voorwaarde dat mensen die door Assadi’s vrijlating gevaar lopen, op voorhand worden ingelicht.

Vandecasteele werd in februari 2022 opgepakt in Teheran. Hij was ondanks een negatief reisadvies naar Iran afgereisd om privézaken af te wikkelen. De Belg heeft een aantal jaar in het land gewerkt, bij een Noorse organisatie die zich inzet voor vluchtelingen. In een videoboodschap noemt de Belgische premier Alexander de Croo de terugkeer van Vandecasteele „een opluchting voor zijn familie, vrienden en collega’s”.

Lees ook dit opiniestuk: De EU moet zich wapenen tegen ‘gijzeldiplomatie’