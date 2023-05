Zoektocht naar ‘Maddie’ McCann ten einde, materiaal naar Duitsland gestuurd

De driedaagse zoektocht naar het verdwenen meisje Madeleine McCann in de Portugese Algarve is donderdag tot een eind gekomen. Dat meldt de Portugese zender RTP. Er is materiaal gevonden dat ter analyse naar Duitsland wordt gestuurd.

De zoektocht, uitgevoerd op verzoek van Duitse autoriteiten, was de grootste zoekactie naar McCann in de afgelopen tien jaar. Een gebied rond een stuwmeer in het zuiden van Portugal werd afgegraven door Portugese en Duitse agenten, die zochten naar nieuw bewijsmateriaal om de hoofdverdachte, de Duitse Christian B., moord ten laste te kunnen leggen.

Volgens de Duitse aanklager in het onderzoek werd er niet alleen bewijsmateriaal gezocht. „Natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar het lichaam”, zei hij. „Er zijn ook andere dingen. Elke vondst van kleding kan ons onderzoek helpen.” Er zijn bij de zoektocht onder meer bodemmonsters rond het stuwmeer genomen.

‘Mijn kleine paradijs’

De Duitse B., die al eerder is veroordeeld voor verkrachting, ontkent alle betrokkenheid. Hij werd in 2022 aangewezen als verdachte, onder meer omdat zijn mobiele telefoon in de buurt van het resort was op de avond dat McCann verdween. De plek waar de afgelopen dagen gezocht werd, had de verdachte eerder omschreven als „mijn kleine paradijs”.

‘Maddie’ McCann verdween in 2007 uit een vakantiehuisje in een Portugees resort toen ze lag te slapen. Haar ouders zaten op het moment van de verdwijning in een nabijgelegen restaurant. Onder meer de Duitse autoriteiten hebben eerder al uitgesloten dat de destijds 3-jarige McCann nog in leven is. Haar lichaam is echter nooit gevonden.