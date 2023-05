Ik wandel door een van de lommerrijke parken van Den Haag op een van die kronkelende bospaadjes, waar je je als lopend verkeersdeelnemer nog bevrijd kunt voelen van het hardnekkig fietsterrorisme. Een mevrouw op een OV-fiets komt mij tegemoet. Bij het passeren zeg ik haar toch maar: „Mevrouw, dit is een voetpad en geen fietspad”. Mevrouw roept: „Dat kan ik niet weten, ik woon hier niet.”

