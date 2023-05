Voor het eerst dit jaar beddentekort in Ter Apel

In de nacht van maandag op dinsdag hebben 33 asielzoekers in de nachtopvang van aanmeldcentrum Ter Apel in de wachtruimte geslapen omdat er niet genoeg bedden waren. Dat bevestigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan NRC. Volgens het COA was het de eerste nacht van dit jaar dat er sprake was van een beddentekort. De afgelopen nachten waren er wel weer genoeg bedden voor iedereen.

In een verklaring zegt het COA momenteel veel moeite te hebben om de opvang van asielzoekers in Ter Apel onder de afgesproken grens van tweeduizend te houden. Een belangrijke reden hiervoor is dat bijna zevenhonderd mensen wachten op het identificatie- en registratieproces en niet naar een andere locatie geplaatst kunnen worden. Om Ter Apel te ontlasten is dringend behoefte aan wachtruimtes op andere plekken in Nederland, aldus het COA.

Het COA verwacht dat Ter Apel deze zomer weer gaat volstromen. Vorig jaar was er rond deze tijd ook een beddentekort in het aanmeldcentrum, waardoor uiteindelijk tientallen tot honderden asielzoekers wekenlang buiten sliepen. Woensdag stuurde staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) een noodplan naar de Tweede Kamer om te voorkomen dat deze situatie zich dit jaar herhaalt. Hierin staat dat een evenementenhal in Assen vanaf 1 juli als ‘wachtkamer’ voor Ter Apel gebruikt kan worden. Ook kunnen asielzoekers „desnoods ongevraagd” op opvangplekken worden geplaatst zonder instemming van de desbetreffende gemeenten.