VN-top over steun voor Hoorn van Afrika haalt 800 miljoen dollar op, nog geen zesde van doelstelling

Een conferentie van de Verenigde Naties om geld in te zamelen voor de Hoorn van Afrika heeft woensdag 800 miljoen dollar (zo’n 745 miljoen euro) opgebracht. Het doel was ruim vijf miljard dollar te verzamelen voor de miljoenen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië die kampen met extreme weersomstandigheden en voedseltekorten. Het grootste deel van het gedoneerde geld, meer dan 60 procent, komt van de Verenigde Staten.

„Inwoners van de Hoorn van Afrika betalen een onvoorstelbare prijs voor een klimaatcrisis die zij niet zelf hebben veroorzaakt”, zei secretaris-generaal António Guterres tijdens de VN-tio. „Zonder onmiddelijke en forse financiële steun komt de hulpverlening in gevaar, en zullen mensen sterven”. Volgens Guterres zou genoeg financiële steun ertoe leiden dat de crisis in de drie landen niet uitmondt tot „een catastrofe”. In totaal, samen met geld dat eerder is toegezegd, is nu 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro) opgebracht, terwijl de VN begin dit jaar vroeg om 7 miljard dollar (6 miljard euro) voor onder meer voedsel en andere humanitaire hulp.

Ruim 23,5 miljoen inwoners in Ethiopië, Kenia en Somalië leiden acute honger. De landen kampen met politieke instabiliteit en emigratiegolven uit buurlanden. Bovendien is er in het gebied sprake van extreme droogte; vorig jaar kwamen in Somalië zo’n 43.000 mensen als gevolg van de droogte om het leven. De helft van deze slachtoffers was volgens de VN jonger dan vijf jaar. Klimaatverandering speelt een grote rol in deze crisis: volgens onderzoekers van het KNMI was de huidige droogte in de Hoorn van Afrika niet zo extreem geweest als er geen sprake was van klimaatverandering.