Transavia schrapt deze zomer 210 vluchten

Transavia schrapt in juli en augustus in totaal 210 retourvluchten. Dat staat in een verklaring die de Nederlandse luchtvaartmaatschappij donderdag naar NRC heeft gestuurd. Het besluit is een poging om de problemen op te lossen die door een tekort aan beschikbare vliegtuigen ontstonden. Het is niet de eerste keer dat Transavia vluchten schrapt.

Begin mei werd bekend dat de luchtvaartmaatschappij in juni 5 procent van haar geplande vluchten schrapt, met name van en naar Zuid-Europese bestemmingen. Ook toen gebeurde dat vanwege het aanhoudende tekort aan toestellen.

De budgetluchtvaartmaatschappij van concern Air France-KLM heeft reizigers van geannuleerde vluchten naar eigen zeggen ingelicht. Ook reisorganisaties waarmee Transavia samenwerkt, werden over de beslissing geïnformeerd. Voor „bijna alle passagiers” die een ticket voor een geschrapte vlucht hadden, is een andere vlucht gevonden „binnen ons eigen netwerk”, aldus de vliegtuigmaatschappij. Transavia benadrukt in de verklaring dat alle vluchten die het op haar website aanbiedt, zullen worden uitgevoerd „zoals men van ons mag verwachten”.

In april raakte Transavia in de problemen met de toestelaantallen. De maatschappij had besloten om toestellen van de failliete Roemeense luchtvaartmaatschappij Blue Air te leasen. Door een late levering en problemen met papierwerk konden ze nog niet worden ingezet. Daarnaast kampte Transavia met tekorten van vliegtuigonderdelen, die voor meerdere vluchtannuleringen zorgden en duizenden passagiers troffen.