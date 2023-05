Succescoach Slot zegt dat hij bij Feyenoord blijft

Coach Arne Slot blijft bij Feyenoord. Dat heeft hij donderdag gezegd tegen het AD en VI. Er waren recent speculaties dat de coach van de landskampioen naar een buitenlandse club zou vertrekken. De Engelse topclub Tottenham Hotspur werd genoemd.

Slot heeft een contract bij Feyenoord tot medio 2025, met een vastgestelde afkoopsom vanaf de zomer van 2024. „Ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij. Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven en door te bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd”, zei Slot donderdag tegen het AD.

De 44-jarige Slot is sinds juni 2021 coach bij Feyenoord en valt al langere tijd op door zijn werkwijze en goede prestaties. Eerder sprak NRC met mensen uit zijn (werk)omgeving die hem vrijwel allemaal de beste coach noemden waarmee ze hebben gewerkt. De Rotterdamse club werd dit seizoen landskampioen onder zijn leiding, na een dominant seizoen waarin ze nog maar één keer verloren. Vorig jaar bereikte Feyenoord de finale van de Conference League, de eerste Europese finaleplaats van Feyenoord in twintig jaar.

Slot zei tegen het AD dat hij met Feyenoord „uitsluitend” gesproken heeft over „een eventuele verlenging”. „Alle gesprekken met Feyenoord zijn slechts daarop gericht. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord.”