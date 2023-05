Toezichthouder beoordeelt zorgkwaliteit CCC als grotendeels onvoldoende, ‘enig vertrouwen’ in verbetering

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in een rapport de kwaliteit van de Vlaardingse zorgaanbieder Complete Community Care (CCC) als grotendeels onvoldoende beoordeeld. In het donderdag gepubliceerde rapport concludeert de inspectie dat de registratie van zorgplannen, het inschakelen van noodzakelijke expertise en voorwaarden voor een goede en veilige zorg bij CCC onvoldoende gewaarborgd zijn.

Op zeven andere normen van de richtlijn scoort CCC grotendeels onvoldoende. Daarbij gaat het onder meer om het garanderen van de veiligheid van patiënten. Zorgplannen worden niet aangepast als de omstandigheden en risico’s veranderen. Ook ontbreekt het binnen de organisatie aan evaluaties om de eigen zorg te verbeteren. Toch heeft de inspectie naar aanleiding van contact met de directie „enig vertrouwen” in verbetering van de zorg.

Lees hier het onderzoeksverhaal over de slechte zorg die CCC leverde: De thuiszorg liet het oude echtpaar koud douchen en droog brood eten, ondertussen liepen de rekeningen op

‘Zeer slechte’ zorg voor ruim 43.000 euro in vier maanden

De inspectie deed het onderzoek naar aanleiding van een melding van zorgverzekeraar DSW over een ouder echtpaar in Vlaardingen dat volgens de huisarts „zeer slechte” zorg ontving, waarvoor het gedurende vier maanden ruim 43.000 euro moest betalen. Naar aanleiding van die melding besloot de inspectie een breed onderzoek naar CCC uit te voeren, in plaats van naar de melding alleen. De casus van het echtpaar, waarover NRC in januari publiceerde, komt niet terug in het rapport omdat het echtpaar geen zorg meer ontvangt van CCC.

In een reactie op het rapport zegt CCC het „stuitend” te vinden dat de inspectie „woorden toevoegt en verdraait ten gunste van een zorgverzekeraar die een melding heeft gedaan bij de inspectie”. CCC benadrukt diens werkzaamheden te mogen voortzetten en te beschikken over een HKZ-certificaat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.

De inspectie geeft CCC zes maanden de tijd om de zorg te verbeteren. Daarna moet de zorgaanbieder grotendeels voldoen aan alle normen. Zo niet, dan kan de inspectie een aanwijzing - een verplichting om de zorg te verbeteren - of eventueel een zorgstop opleggen.